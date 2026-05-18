Muere Mark Fuhrman, el polémico detective del caso O.J. Simpson, a los 74 años

Mark Fuhrman, exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles que se volvió una de las figuras más polémicas del juicio contra O.J. Simpson, murió a los 74 años tras padecer una agresiva forma de cáncer de garganta. De acuerdo con reportes de TMZ retomados por medios estadounidenses, el exagente falleció el 12 de mayo en Idaho, donde residía en los últimos años.

Fuhrman pasó a la historia por su papel en la investigación de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en 1994, caso que sacudió a Estados Unidos y expuso tensiones profundas sobre racismo, brutalidad policial y justicia. Su testimonio se convirtió en un punto clave del juicio, pero también en uno de los factores que debilitó el caso de la fiscalía contra O.J. Simpson.

O.J. Simpson fue declarado culpable en 2008 | AP

El papel de Mark Fuhrman en el caso O.J. Simpson

Fuhrman fue uno de los primeros detectives enviados a investigar la escena del crimen tras los asesinatos de Nicole Brown Simpson, exesposa de O.J. Simpson, y su amigo Ronald Goldman. Durante la investigación, el exdetective reportó haber encontrado evidencia relevante, incluida la famosa escena del guante ensangrentado que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más recordados del juicio.

Sin embargo, la credibilidad de Fuhrman quedó bajo fuerte cuestionamiento cuando la defensa de Simpson lo acusó de tener prejuicios raciales y de haber mentido bajo juramento. Durante el juicio, el abogado F. Lee Bailey lo interrogó sobre el uso de insultos racistas, algo que Fuhrman negó en el estrado.

Mark Furham ha fallecido a los 74 años | AP

La estrategia de la defensa tomó fuerza cuando salieron a la luz grabaciones en las que Fuhrman utilizaba lenguaje racista, contradiciendo su testimonio previo. Ese momento golpeó de manera directa la confianza en su declaración y permitió al equipo legal de Simpson sugerir que la evidencia pudo haber sido manipulada o plantada.

Condena por perjurio, retiro de LAPD y vida después del juicio

Tras la absolución de O.J. Simpson en 1995, Mark Fuhrman se retiró del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un año más tarde, en 1996, se declaró sin oposición a un cargo de perjurio por haber mentido durante su testimonio, convirtiéndose en la única persona condenada por un delito relacionado con el caso de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman.

O.J. Simpson es un hombre completamente libre

Después de su salida de la policía, Fuhrman inició una carrera como autor de libros de crimen real, comentarista de radio y televisión, e incluso colaborador en medios como Fox News. Entre sus publicaciones más conocidas está Murder in Brentwood, obra en la que abordó su versión sobre el caso que marcó su vida pública.