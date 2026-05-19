Tiffany Stratton rompe el silencio sobre el despido de Giovanni Vinci en WWE

Tiffany Stratton decidió poner fin a uno de los rumores más comentados entre los fans de WWE con respecto a ella y su estadía en el roster principal, luego de que durante meses circulara la versión de que Giovanni Vinci habría sido despedido por un supuesto problema tras bambalinas relacionado con ella y su relación con Ludwig Kaiser. La actual Campeona de Estados Unidos fue tajante al negar que el exintegrante de Imperium haya coqueteado con ella o que esa situación influyera en su salida de la empresa.

La aclaración llegó en medio de una nueva etapa para Fabian Aichner, nombre real de Giovanni Vinci, quien debutó por sorpresa en TNA durante el episodio del 14 de mayo de 2026 de iMPACT!. Su llegada a la empresa generó conversación inmediata, especialmente después de que apareciera para confrontar a Cedric Alexander, nuevo Campeón de la X-Division y otro de los exintegrantes del elenco principal de WWE.

Tiffany Stratton regresó después de meses de ausencia | wwe.com

Tiffany Stratton niega rumor sobre Giovanni Vinci y su salida de WWE

Durante una transmisión en su canal de Twitch, Tiffany Stratton respondió directamente a las especulaciones que vinculaban la salida de Giovanni Vinci de WWE con un supuesto coqueteo hacia ella, cuando la luchadora mantenía una relación con Ludwig Kaiser, ambos exmiembros de Imperium. La superestrella de SmackDown calificó la historia como completamente falsa y dejó claro que no existió ningún incidente de ese tipo.

Amigos, esa es probablemente la historia más loca que he escuchado. Eso no sucedió. No es verdad. No hay ninguna verdad en eso. Es una acusación completamente falsa

Vinci lleva más de un año fuera de WWE | wwe.com

Giovanni Vinci, quien formó parte de Imperium junto a Gunther y Ludwig Kaiser, no logró consolidarse en el elenco principal de WWE tras su separación del grupo. Su salida se concretó en febrero de 2025, después de una etapa irregular en televisión y cambios creativos que no terminaron de impulsar su personaje, incluso después de haber sido anunciado como uno de los regresos más importantes en el roster de la marca azul.

Fabian Aichner inicia una nueva etapa en TNA

Lejos de alimentar la polémica, Tiffany Stratton aprovechó el momento para desearle éxito a Fabian Aichner en su nueva etapa profesional. La campeona aseguró que espera que al luchador europeo le vaya de gran manera tras su llegada a TNA y destacó que podría tener un impacto importante en la compañía.

"Espero que le esté yendo increíble. Escuché que acaba de firmar con TNA. La va a romper", agregó Stratton, dejando atrás cualquier especulación sobre una mala relación con su excompañero de WWE.

Stratton como campeona de WWE | wwe.com