¿Qué canteranos de Pumas apuntan a disputar la Final del Clausura 2026?

Pumas está muy cerca de finalmente romper con la sequía de 15 años sin poder levantar el título de Liga MX. Club Universidad logró eliminar a Pachuca para instalarse en la Final del Clausura 2026 y ahora deberá vencer a Cruz Azul en la serie por el campeonato.

El equipo logró instalarse gracias a la ayuda de un canterano, en Efraín Juárez, sin embargo, a diferencia de la historia del equipo, la importancia de los Cantera se ha destacado en el banquillo más que dentro del terreno de juego.

En las últimas temporada, Pumas se ha alejado de los jóvenes surgidos en sus categorías inferiores y este Clausura 2026 no ha sido la excepción. Sólo siete de los 23 futbolistas registrados son surgidos en las inferiores de los universitarios.

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT

Canteranos de titular

Pese a haber sido canterano de Pumas, Efraín no ha utilizado a mucho a los jugadores surgidos en cantera en sus alineaciones titulares. De hecho, en el partido para buscar el pase a la Final sólo Rodrigo López fue titular y el volante pese a haber tenido un paso por la cantera de Pumas fue en las juveniles de Querétaro que terminó de forzarse antes de volver con los Felinos.

Además de Rodrigo López, también aparece Pablo Bennevendo, uno de los capitanes del equipo. El lateral derecho cuatro años con el equipo y es una de las figuras del club surgidas en casa, además ha sumado cerca de 500 minutos en la temporada.

Rodrigo López de Pumas en juego de Liga MX | IMAGO7

Finalmente aparece el defensor Jesús Rivas. El defensa lateral de 23 años ha salido tan sólo cuatro partidos como titular y en el torneo suma 378 minutos jugados. El lateral es un cambio recurrente de Efraín, pero no es tan importante para el desempeño del equipo.

Más canteranos

Rodrigo Parra, Ángel Azuaje también aparecen en la lista, pese a que por momentos no salen en la convocatoria de los partidos, si han visto minutos, especialmente en el caso del defensor venezolano. Azuaje llegó a Pumas en el 2023 y, aunque formó parte de las inferiores de Tijuana, también estuvo dos años en la cantera de Pumas previo a debutar considerándose así un canterano del equipo.

Además de los tres jugadores ya mencionados, también aparecen Pablo Lara, el portero suplente, Pablo Monroy y Santiago Trigos, jugadores poco utilizados, y Ángel Rico, extremo con sólo 62 minutos jugados.