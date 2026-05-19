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Futbol

Agenda deportiva de hoy martes 19 de mayo 2026

Jugadores de Manchester City en celebración contra Crystal Palace en la Premier League | AP
Jugadores de Manchester City en celebración contra Crystal Palace en la Premier League | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:58 - 18 mayo 2026
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Premier League, postemporada NBA y grandes encuentros en la MLB

Este martes 19 de mayo de 2026 hay duelos clave en la penúltima fecha de la Premier League, semifinales de conferencia en NBA y cartelera pesada en MLB con Yankees y Dodgers en acción.

Futbol | Premier League  

La penúltima jornada mete presión en la parte alta de la tabla. El Manchester City visita al Bournemouth a las 12:30 hrs obligado a ganar para seguir en la pelea por el título. Más tarde, a las 13:15 hrs, Chelsea recibe al Tottenham Hotspur en un derbi londinense que puede marcar puestos europeos.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP

Baloncesto | NBA 

Siguen los Playoffs, las semifinales de conferencia tienen cita a las 18:00 hrs con New York Knicks vs Cleveland Cavaliers. Duelo de alto voltaje en el Este con boleto a la Final de Conferencia en juego

Jalen Brunson, jugador de Knicks | AP

Beisbol | MLB  

A las 17:05 hrs, Toronto Blue Jays enfrenta a los New York Yankees. Por la noche, doble platillo, a las 19:40 hrs Los Angeles Dodgers se miden a San Diego Padres en otro capítulo de su rivalidad divisional, mientras San Francisco Giants recibe a los Arizona Diamondbacks a la misma hora.

Yankees de Nueva York tras anotar carrera I AP

Entre la lucha por el título de la Premier League, la intensidad de los playoffs en la NBA y los clásicos en la MLB, hacen que la agenda de este martes tenga a cualquier fanático de los deportes ocupado desde el medio día.

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