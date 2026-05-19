Agenda deportiva de hoy martes 19 de mayo 2026

Este martes 19 de mayo de 2026 hay duelos clave en la penúltima fecha de la Premier League, semifinales de conferencia en NBA y cartelera pesada en MLB con Yankees y Dodgers en acción.

Futbol | Premier League

La penúltima jornada mete presión en la parte alta de la tabla. El Manchester City visita al Bournemouth a las 12:30 hrs obligado a ganar para seguir en la pelea por el título. Más tarde, a las 13:15 hrs, Chelsea recibe al Tottenham Hotspur en un derbi londinense que puede marcar puestos europeos.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP

Baloncesto | NBA

Siguen los Playoffs, las semifinales de conferencia tienen cita a las 18:00 hrs con New York Knicks vs Cleveland Cavaliers. Duelo de alto voltaje en el Este con boleto a la Final de Conferencia en juego

Jalen Brunson, jugador de Knicks | AP

Beisbol | MLB

A las 17:05 hrs, Toronto Blue Jays enfrenta a los New York Yankees. Por la noche, doble platillo, a las 19:40 hrs Los Angeles Dodgers se miden a San Diego Padres en otro capítulo de su rivalidad divisional, mientras San Francisco Giants recibe a los Arizona Diamondbacks a la misma hora.

Yankees de Nueva York tras anotar carrera I AP