Christian Giménez respalda a Joel Huiqui previo a la Final del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 ya quedó definida y Cruz Azul buscará levantar el campeonato ante Pumas, luego de eliminar a Guadalajara con un marcador global de 4-3, mientras que los universitarios dejaron en el camino a Pachuca gracias a su mejor posición en la tabla tras igualar la serie.

De cara a la disputa por el título, algunas voces del futbol mexicano se pronunciaron sobre el momento que vive La Máquina, especialmente por el trabajo realizado por Joel Huiqui, quien tomó el equipo tras la salida de Nicolás Larcamón y logró meterlo hasta la Final del torneo.

Uno de ellos fue Christian 'Chaco' Giménez, referente celeste y compañero de Huiqui durante varios años en Cruz Azul, quien reconoció el trabajo del técnico mexicano y pidió darle continuidad al proyecto que actualmente encabeza.

Chaco Giménez, exjugador mexicano| IMAGO7

"El torneo de Cruz Azul fue bueno. Después se tomó una decisión por diferentes circunstancias, pero Joel nos sorprendió a todos. Tiene capacidad y veo un equipo muy ordenado, que sabe competir y no se desboca al frente. Estoy contento porque avanzó ante un rival que venía jugando muy bien", comentó Giménez.

El exmediocampista también habló sobre el presente de su hijo, Santiago Giménez, quien poco a poco retoma ritmo con el Milan previo a la Copa del Mundo, luego de varios meses alejado de las canchas por una operación.

"Santi está cada día mejor. La idea era que volviera con ritmo al cierre de temporada y también pensando en la Selección Mexicana. Conforme pasan los partidos está teniendo minutos, se siente bien y cada vez tiene más confianza", señaló el exjugador cementero.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

Enrique Meza se inclina por Cruz Azul en la Final

Otro de los históricos que habló sobre la Final fue Enrique Meza, técnico multicampeón. El Ojitos reconoció el nivel mostrado tanto por Cruz Azul como por Pumas, aunque dejó claro que le gustaría ver campeón al conjunto cementero.

"Yo quisiera que Cruz Azul ganara, aunque también hay que reconocer que Pumas juega muy bien. Ahí me formé como jugador y le tengo mucho cariño a la institución, pero me gustaría que Cruz Azul pudiera quedarse con el campeonato", declaró Meza.

Además, el exentrenador destacó el trabajo de Joel Huiqui y aseguró que merece mantenerse al frente del equipo por la capacidad que mostró en poco tiempo.

"Me parece que ha hecho un gran trabajo. Tiene mucha experiencia en fuerzas básicas y conoce perfectamente al club. Me gustaría que se quedara porque lo está haciendo bastante bien", agregó.

Enrique Meza, contento por la victoria | MEXSPORT

Aquivaldo Mosquera lamenta ausencia del América

Quien también se pronunció sobre la Final fue Aquivaldo Mosquera, exdefensor del América y protagonista del título azulcrema conseguido en 2013 ante Cruz Azul. El colombiano reconoció que le duele no ver a las Águilas peleando por el campeonato.

"Siempre hay dolor y más por cómo se dio la eliminación. Parecía una Final adelantada y claro que duele no ver al América en la pelea por el título", comentó Mosquera.

De igual manera, señaló que las lesiones y los constantes cambios dentro del plantel terminaron afectando el rendimiento del conjunto azulcrema.