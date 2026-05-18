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Futbol

Cruz Azul: todas las Finales de Liga MX de La Máquina

Jugadores de Cruz Azul en celebración con la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración con la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:01 - 18 mayo 2026
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La Máquina disputará su Final número 19 en el torneo de liga y tercera ante Pumas

Una serie para el desempate. Cruz Azul y Pumas se enfrentarán por tercera ocasión en una Final de la Liga MX, primera en los torneo cortos, y será la oportunidad de ambos equipos para equilibrar la balanza a su favor. En la Temporada 1978-79, la Máquina venció 2-0 a los universitarios en el global, mientras que en la 1980-81 los de la UNAM se impusieron 4-2 en el global.

Ahora los dos equipos buscarán su segundo triunfo, en la que será la Final número 19 para Cruz Azul en su historia, décima en torneos cortos. De las 18 anteriores, los de la Noria ganaron solo siete, la más reciente en el Guardianes 2021 bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, mientras que de las 11 perdidas, la última fue hace dos años en el Clausura 2024 con Martín Anselmi.

Juan Reynoso en celebración como técnico de Cruz Azul en el Guardianes 2021 | MEXSPORT
Juan Reynoso en celebración como técnico de Cruz Azul en el Guardianes 2021 | MEXSPORT

Del tricampeonato al subcampeonísimo

La primera Final de Cruz Azul en la Liga MX fue en la Temporada 1971-72, misma que ganó 4-1 contra América bajo la dirección técnica de Raúl Cárdenas y significó su tercer campeonato de liga. Después de eso, el estratega mexicano se coronó en las dos siguientes campañas, con lo que el conjunto cementero se convirtió en el segundo Tricampeón el futbol mexicano, después del Chivas Campeonísimo de 1958-59 a 1960-61.

La Máquina ganó dos Finales todavía más en la Temporada 1978-79 y en la 1979-80, tras lo cual vino la declive. Luego de cuatro Finales perdidas en torneos largos, los cementeros se coronaron en su primera Final de torneo corto, la de Invierno 1997 contra León tras la cual vinieron poco menos de 24 años sin corona, en las cuales perdieron seis Finales.

El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7
El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7

En esa época de derrotas trascendió el periodo entre 2008 y 2009, cuando perdió tres de tres Finales disputadas en cuatro torneos. En el Clausura 2008 perdió contra Santos, al siguiente semestre frente a Toluca, y en el Apertura 2009 ante Rayados de Monterrey. Después de esa racha, fue hasta el Clausura 2013 que Cruz Azul regresó a una Final y la perdió con el memorable cabezazo de Moisés Muñoz, lo que le valió el mote de "subcampeonísimo".

La sequía de los cementeros llegó a su fin en el Guardianes 2021 bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, quien como jugador formó parte del título del Invierno 1997 y se convirtió en el primer exjugador en la historia de Cruz Azul en coronarse como futbolista y estratega. Luego de ese título hace cinco años, la Máquina ya tiene dos Finales más, la perdida contra América en el Clausura 2024 y la de este año ante Pumas.

Raúl Cárdenas con Cruz Azul en la Final de la Temporada 1973-74 en la Liga MX | MEXSPORT
Raúl Cárdenas con Cruz Azul en la Final de la Temporada 1973-74 en la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuáles son las Finales de Cruz Azul en la Liga MX?

  1. Temporada 1971-72: Ganó 4-1 contra América

  2. Temporada 1972-73: Empató 1-1 la ida contra León, 0-0 la vuelta y ganó 2-1 el partido de desempate

  3. Temporada 1973-74: Perdió 2-1 la ida contra Atlético Español y ganó la vuelta 3-0

  4. Temporada 1978-79: Empató sin goles la ida contra Pumas y ganó la vuelta 2-0 la vuelta

  5. Temporada 1979-80: Ganó 0-1 la ida contra Tigres y empató 3-3 la vuelta

  6. Temporada 1980-81: Ganó 1-0 la ida contra Pumas y perdió la vuelta 4-1

  7. Temporada 1986-87: Ganó 2-1 la ida contra Chivas y perdió la vuelta 3-0

  8. Temporada 1988-89: Perdió 2-3 la ida contra América y empató 2-2 la vuelta

  9. Temporada 1994-95: Empató 1-1 contra Necaxa y perdió la vuelta 0-2

  10. Invierno 1997: Ganó 1-0 contra León y empató 1-1 la vuelta

  11. Invierno 1999: Empató 2-2 la ida contra Pachuca y perdió 0-1 la vuelta por gol de oro

  12. Clausura 2008: Perdió 1-2 la ida contra Santos y empató 1-1 la vuelta

  13. Apertura 2008: Perdió 0-2 la ida contra Toluca, ganó 0-2 la vuelta y perdió 7-6 en penales

  14. Apertura 2009: Perdió 4-3 la ida contra Rayados de Monterrey y perdió 1-2 en la vuelta

  15. Clausura 2013: Ganó 1-0 la ida contra América, perdió 2-1 la vuelta y cayó 4-2 en penales

  16. Apertura 2018: Empató 0-0 la ida contra América y perdió 0-2 la vuelta

  17. Guardianes 2021: Ganó 0-1 la ida contra Santos y empató 1-1 la vuelta

  18. Clausura 2024: Empató 1-1 contra América y perdió 1-0 la vuelta

  19. Clausura 2026: Enfrentará a Pumas

La Máquina festeja el Título del Invierno 1997 | MEXSPORT
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