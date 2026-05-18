Neymar reacciona a su convocatoria con Brasil para el Mundial 2026; así celebró su regreso

La Selección de Brasil confirmó este lunes su lista final de 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que una de las principales noticias fue el regreso de Neymar. El delantero de Santos volverá a representar a la ‘Canarinha’ en una el máximo torneo de selecciones y sumará su cuarta participación mundialista tras haber estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La convocatoria del atacante brasileño generó expectativa durante los últimos meses debido a las dudas sobre su estado físico y su continuidad dentro del proyecto encabezado por Carlo Ancelotti. Sin embargo, el estratega italiano decidió incluir al máximo goleador histórico de la selección brasileña en la lista definitiva para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A sus 34 años, Neymar tendrá una nueva oportunidad de buscar el título mundial con Brasil, selección que intentará conquistar la sexta Copa del Mundo de su historia. Hasta ahora, el mejor resultado del delantero en un Mundial fue el cuarto lugar conseguido en Brasil 2014, competencia celebrada en territorio brasileño. Posteriormente, la escuadra sudamericana fue eliminada en los cuartos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

Neymar celebra su llamado al Mundial 2026

La inclusión de Neymar en la convocatoria brasileña provocó reacciones entre aficionados, exfutbolistas y distintos personajes ligados al futbol internacional. A través de redes sociales comenzaron a circular mensajes celebrando el regreso del atacante a la selección nacional para disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo.

Neymar, en Qatar 2022 | IMAGO7

El propio Neymar también compartió su reacción después de escuchar su nombre dentro de la lista de convocados por Carlo Ancelotti. En un video difundido en redes sociales, se observa al delantero celebrando junto a una persona cercana el anuncio oficial de Brasil para el Mundial 2026.

Aunque en la grabación no se alcanza a escuchar con claridad lo que dice el futbolista, las imágenes muestran la emoción del delantero al confirmar su presencia en la próxima justa mundialista. La escena rápidamente se volvió viral entre seguidores de la selección brasileña y aficionados al futbol internacional.

😅 LA REACCIÓN DE NEYMAR LUEGO DE SER CONVOCADO AL MUNDIAL 2026 🏆



📌 El brasileño festejó con todo tras conocerse que Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista para la Copa del Mundopic.twitter.com/jGECMVaQOt — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 18, 2026

La convocatoria representa además un cambio importante respecto a los primeros meses de la gestión de Carlo Ancelotti al frente de Brasil, ya que hace apenas unos meses el entrenador decidió no incluir a Neymar en la lista para la Fecha FIFA de marzo.

La ausencia de marzo y el regreso de Neymar con Brasil

Tras quedarse fuera de la convocatoria en marzo, Neymar expresó públicamente su inconformidad por no haber sido tomado en cuenta por la selección brasileña. En aquel momento, el delantero aseguró que continuaría trabajando para mantenerse dentro de la pelea por un lugar rumbo al Mundial.

“Voy a decirlo aquí porque no puedo dejarlo pasar. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria, y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto”, comentó el atacante brasileño después de aquella decisión.

Neymar Jr. en un partido en Rusia 2018 l MEXSPORT

Meses después, Neymar consiguió regresar a la convocatoria definitiva y aseguró su lugar en el Mundial de 2026, torneo en el que Brasil buscará volver a levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

En la ofensiva brasileña, Neymar estará acompañado por futbolistas como Endrick, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y Vinícius Júnior, entre otros elementos que formarán parte del ataque de la Verdeamarela en busca de la sexta estrella mundial.