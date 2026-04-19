'Piojo' Herrera 'forzó' a Moisés Muñoz a entrenar con su mano lesionada, recordó Miguel Layún

Marcel Ruiz regresó a la actividad en el torneo de la Liga MX este sábado, en el partido de Toluca contra América en la Jornada 15 del Clausura 2026. Sin embargo, su reaparición nuevamente fue objeto de discusión y generó dudas sobre su verdadero estado de salud.

En medio de esa discusión, durante la transmisión del juego de las Águilas en su plataforma de streaming, Miguel Layún recordó incidentes que le tocó ver de futbolistas que se llevaron al extremo en lo físico. Compartió una anécdota suya y otra con Moisés Muñoz y Miguel Herrera.

Marcel Ruiz al ingresar de cambio con Toluca en el partido contra América | IMAGO 7

¿Qué contó Miguel Layún sobre Herrera?

El exdefensa de las Águilas, entre otros equipos, relató que en una ocasión a él le tocó jugar el partido de América ante Tigres con la mandíbula fracturada. "Toda, totalmente partida. Tengo una placa yo aquí de ese partido. Jugué los 90 minutos".

De igual forma recordó cuando Moisés Muñoz tuvo un accidente de auto en el cual afortunadamente no hubo nada que lamentar, pero en el cual sufrió una fisura en el segundo dedo de la mano izquierda. Fue a mediados de año y lo dejó sin actividad en el arranque del Apertura 2012.

Moisés Muñoz y Miguel Layún en entrenamiento con América en 2012 | MEXSPORT

Según Layún, en aquella ocasión, el 'Piojo' Herrera -entonces técnico de América- llevó al extremo la condición física del portero para saber si estaba listo para atajar en un partido oficial. "La mano todavía no estaba recuperada al cien por ciento".

"A mí me tocó verlo entrenar y ver cómo el 'Piojo' le decía al entrenador de porteros, Torruco, en aquel entonces, tírale a la mano que le duele, porque o está bien para parar o no juega", y destacó que son cosas que fuera de los equipos no se sabe que pasan.

"Ver a mi compadre tirarse y poner la mano y saber que por dentro se los estaba mordiendo para aguantar y poder mantenerse en la cancha, eso es algo que de repente la gente no entiende. Y seguramente es un poquito eso lo que le pasa", añadió en referencia a Marcel.

¿Qué pasó con Marcel Ruiz?

El atacante de Toluca se lesionó en marzo de este año por una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial. Aunque al principio se habló de una baja de larga duración, el jugador volvió en tiempo récord y apenas un mes después regresó a la actividad.

Ruiz ingresó de cambio en el partido de la Copa de Campeones Concacaf ante LAFC y ahora ante América, aunque en ambos juegos trascendió poco. Esto ha provocado especulación sobre lo que realmente pasó con Marcel.

Para algunos, la lesión nunca fue tan grave como lo indicó el diagnóstico inicial, mientras que otros opinan que expone su carrera al regresar de forma tan anticipada. Por ahora, todo es especulación y será cuestión de tiempo ver si su retorno le permite jugar la Copa del Mundo 2026.