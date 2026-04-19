André Jardine rompe silencio sobre rumores de su salida: "hay confianza de la directiva"

América sacó un triunfo clave en medio de una ola de dificultades, misma que puso en duda la continuidad de André Jardine como entrenador. Diversos rumores circularon sobre posibles sustitutos, pero el brasileño se siente respaldado por la directiva y sus jugadores.

¿André Jardine se va del América?

Jardine prefiere mantenerse alejado de lo que se dice en redes sociales y en medios de comunicación, debido a que conoce cómo se manejan con temas de futbol y más si se trata del América.

"No. Yo intento alejarme del trabajo de la prensa en estos momentos, de los youtubers y de quienes también producen material. Hoy hay mucha gente en este tema y este club genera interés por tener a la mitad de México apoyando. Imagino que debe ser muy movido todo en redes sociales. Traté de enfocarme en lo que tenía que hacer. Primero, descargar la cabeza, que fue difícil, te confieso, por la dedicación al objetivo de la Concachampions", dijo Jardine.

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7

Azcárraga confía en Jardine y su cuerpo técnico

Jardine afirmó que Emilio Azcárraga lo hizo sentir respaldado, además de que reveló que se realizó una junta con los jugadores después de los resultados adversos, en específico la eliminación de la Concachampions que resultó muy dolorosa para el equipo.

"Después, aquello que hablé en la conferencia. Primero escuché del patrón lo que acabo de mencionar y me quedó claro cuánto confían y cuánto saben de nuestra capacidad. Hicimos una junta con los jugadores y mi sensación fue la mejor posible. Cuando me siento respaldado por ambas partes, directiva y jugadores, y también por la afición, es importante", agregó el brasileño.

Sobre la misma línea, Jardine agradeció la visita que realizó Emilio Azcárraga tras la derrota ante Nashville. Según el técnico brasileño, fue más que importante ese gesto en un momento difícil.

André Jardine y Brian Rodríguez, entrenador y jugador del América | IMAGO7

"Estuvo presente en un momento en que estábamos tristes y dolidos para decir que confiaba, que diésemos la vuelta rápido, que pensáramos en el partido de hoy y que seguía confiando mucho en todos nosotros. Escuchar esto de nuestro dueño en este momento, tal vez uno de los más difíciles desde que estoy aquí, fue muy importante", expresó Jardine.

Por otro lado, el técnico azulcrema invitó a la afición a regresar al barco después de esta importante victoria ante el Bicampeón del futbol mexicano. Jardine reconoce que después del complicado pasaje en el torneo, algunos dejaron de confiar.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7

"Sé que estaban dolidos con nosotros, igual que nosotros, y por eso era muy importante hoy dar una respuesta, especialmente a quienes permanecen apoyándonos sin importar el resultado; nuestra afición es impresionante en ese aspecto. Agradezco una vez más su presencia y apoyo. En dos años y medio, algunos se bajaron y subieron del barco, pero aquí los recibimos tranquilos y aceptamos a quienes quieran regresar", comentó el técnico del América.

Por último se abordó el tema de la disputa entre las bancas. El brasileño confirmó el respeto que le tiene a Antonio Mohamed y que todo se puede explicar por lo que se juega en la cancha.