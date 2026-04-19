Karen Díaz, en riesgo físico tras intentar detener a Zendejas y Helinho; no lo 'logró'

​El juego entre América y Toluca terminó más que caliente. El encuentro tuvo algunos incidentes, pero casi al final del juego hubo un conato de bronca donde incluso la árbitro asistente, Karen Díaz, tuvo que intervenir para separar el pleito entre el jugador del América, Alejandro Zendejas, y Helinho del Toluca.

Marcel Ruíz controlando a Rodolfo Cota | MexSport

¿Qué sucedió en el campo?

​Todo comenzó cuando en la línea de banda, Helinho le metió una patada a Israel Reyes que le costó una tarjeta roja. Sebastián Cáceres buscó separarlos, pero el brasileño bruscamente lo agarró del cuello y lo hizo a un lado. Ahí, varios compañeros de ambos equipos llegaron a intentar separar a los jugadores sin éxito.

​Uno de los más agresivos fue el portero Luis García, quien, más que buscar separar, de forma agresiva hacía a un lado a los jugadores del América.

​Entre empujones y caos, el pleito se centró en Alejandro Zendejas y Helinho, en el que la asistente Karen Díaz buscó separar a los dos que mantenían un fuego cruzado verbalmente. La jueza de línea incluso corrió para tomar a Zendejas y llevárselo, mientras Helinho estaba rodeado de jugadores azulcremas que lo seguían. Sólo un jugador trató de contener a su compañero.

Mohamed también se enfrascó en la discusión | MexSport

​En medio de la situación, Helinho logró acercarse a Zendejas, a quien con la mano izquierda le empujó la cara y posteriormente le tiró un manotazo que le movió la cabeza. Zendejas reaccionó fúrico, en tanto Karen seguía interponiéndose, poniendo en peligro su integridad física.

​Finalmente, Karen logró llevarse a Zendejas y Pável Pérez a Helinho hacia el vestuario, sin que el conflicto pasara a mayores.

​También en la banca

​Previo a ese enfrentamiento, y dado lo caliente que terminó el partido, también hubo connatos de bronca en las bancas. El silbante Rosario López Peñuelas mostró la roja a un asistente de Antonio Mohamed, lo que generó reclamos airados en ambas bancas.

Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT

​En la transmisión se vio incluso a Antonio Mohamed realizar un gesto (igual al que tanto se le criticó a Efraín Juárez) hacia la banca del América, sin que se supiera específicamente a quién fue dirigido.