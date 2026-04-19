¿Pantera u osote? Increíble falla de Raúl Zúñiga ante Toluca

La cancha del Estadio Azteca -ahora Banorte- está llena de mitos y fantasmas, y uno de ellos se hizo presente en ese césped sagrado. Una de las fallas más grandes en la historia del Coloso de Santa Úrsula fue por parte de Kalusha Bwalya, exjugador del América, en un partido ante Cruz Azul en la Temporada 1995-96.

Ahora, las Águilas volvieron a vivir un episodio similar, pero con Raúl 'Pantera' Zúñiga. El jugador azulcrema, que ha sido de los más cuestionados en el presente semestre, perdió la oportunidad de ampliar el marcador.

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7

Al minuto 88, Alan Cervantes le mandó un pase entre líneas al colombiano, que gracias a su potencia y velocidad, dejó atrás a los defensores de Toluca. Luis García Palomera salió para intentar quitarle el balón a la Pantera, sin embargo, el cafetalero hizo una gambeta impresionante para quedar solo frente al arco.

Al igual que Kalusha, Zúñiga estuvo frente al arco completamente solo, pero su remate se fue por un lado. La reacción del Coloso de Santa Úrsula fue de un unísono desconcierto, que después se volvió en una gran rechifla.

La que falló la Pantera Zuñiga JAJAJAJAJA es LA FALLA DEL TORNEO pic.twitter.com/M9Zy9gwEw3 — Hugol ^^ (@Hugol343) April 19, 2026

¿Cómo fue el América vs Toluca?

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola en la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

En el comienzo del segundo tiempo, Brian Rodríguez anotó su doblete, con un golazo de otro partido. Sin embargo, el autogol de Miguel Vázquez le dio vida al conjunto de Antonio Mohamed.