Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Pantera u osote? Increíble falla de Raúl Zúñiga ante Toluca

Previo al partido entre América y Toluca, la afición azulcrema recriminó a sus jugadores con un abucheo al unísono en el Estadio Azteca
Emiliano Arias Pacheco 23:48 - 18 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador del América tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, pero ocurrió lo inexplicable

La cancha del Estadio Azteca -ahora Banorte- está llena de mitos y fantasmas, y uno de ellos se hizo presente en ese césped sagrado. Una de las fallas más grandes en la historia del Coloso de Santa Úrsula fue por parte de Kalusha Bwalya, exjugador del América, en un partido ante Cruz Azul en la Temporada 1995-96.

Ahora, las Águilas volvieron a vivir un episodio similar, pero con Raúl 'Pantera' Zúñiga. El jugador azulcrema, que ha sido de los más cuestionados en el presente semestre, perdió la oportunidad de ampliar el marcador. 

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7

Al minuto 88, Alan Cervantes le mandó un pase entre líneas al colombiano, que gracias a su potencia y velocidad, dejó atrás a los defensores de Toluca. Luis García Palomera salió para intentar quitarle el balón a la Pantera, sin embargo, el cafetalero hizo una gambeta impresionante para quedar solo frente al arco.

Al igual que Kalusha, Zúñiga estuvo frente al arco completamente solo, pero su remate se fue por un lado. La reacción del Coloso de Santa Úrsula fue de un unísono desconcierto, que después se volvió en una gran rechifla. 

¿Cómo fue el América vs Toluca?

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola en la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

En el comienzo del segundo tiempo, Brian Rodríguez anotó su doblete, con un golazo de otro partido. Sin embargo, el autogol de Miguel Vázquez le dio vida al conjunto de Antonio Mohamed

Brian Rodríguez y Jonathan dos Santos, jugadores del América, ante Toluca | MEXSPORT
Lo Último
01:13 Helinho se encara con aficionado del América tras el partido ante Toluca
01:01 Antonio Mohamed explota contra abanderada del América vs. Toluca: “No puede abrazar así a Zendejas”
00:51 André Jardine rompe silencio sobre rumores de su salida: "hay confianza de la directiva"
00:40 Portada RÉCORD 19 de abril de 2026
00:22 ¡Hay tiro! Explotan las bancas de América y Toluca
00:22 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 15 del Clausura 2026
00:13 Turco Mohamed hace señas obscenas a la banca del América: "dos veces te..."
00:05 América contra Toluca termina en caos: bronca inicia en cancha y continúa en los túneles
00:04 Karen Díaz, en riesgo físico tras intentar detener a Zendejas y Helinho; no lo 'logró'
23:48 ¿Pantera u osote? Increíble falla de Raúl Zúñiga ante Toluca