¡Insólito! Miguel Vázquez anota autogol y André Jardine lo saca del partido

El duelo de la Jornada 15 está cumpliendo todas las expectativas. El Estadio Azteca -ahora Banorte- siempre ha sido testigo de grandes encuentros, y el América vs Toluca del Clausura 2026 no está siendo la excepción.

Pese a que el Bicampeón del futbol mexicano salió como favorito, y lo demostró en los primeros minutos, las Águilas lograron emparejar el trámite. Un Brian Rodríguez inspirado le dio la ventaja de dos goles a los azulcremas, sin embargo, un autogol de Miguel Vázquez empezó a darle vida al Diablo.

¿Cómo fue el autogol de Miguel Vázquez?

Al minuto 53, tres minutos después del doblete del 'Rayito', Alexis Vega mandó un centro desde el córner. El balón del ídolo mexiquense no encontró la cabeza de ningún jugador escarlata, pero sí la frente de Miguel Vázquez.

Como si fuera un delantero de cepa, el 'Shocker' Vázquez intentó despejar, pero terminó por mandar el balón a la portería de Rodolfo Cota. Minutos después del autogol, André Jardine decidió sacar al canterano de las Águilas por Ramón Juárez.

Jugadores del Toluca festejando autogol de Miguel Vázquez | IMAGO7

El resumen del partido, hasta el momento

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola en la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

En el comienzo del segundo tiempo, Brian Rodríguez anotó su doblete, con un golazo de otro partido. Sin embargo, el autogol del antes mencionado Miguel Vázquez le dio vida al conjunto de Antonio Mohamed.