Camión del América sufre percance previo al juego ante Toluca

Mal y de malas en Coapa. Después de la eliminación en la Concachampions ante Nashville, América regresó a la Liga MX para enfrentar a Toluca, en un partido en el que claramente no salieron como favoritos.

Previo al encuentro ante el actual Bicampeón del balompié nacional, el camión de las Águilas sufrió un percance y tuvo que ser arrastrado por una grúa en las calles del sur de la Ciudad de México. Pese a que el conjunto azulcrema llegó al Estadio Azteca -ahora Banorte- a tiempo, lo hicieron en un autobús de repuesto.

FALLÓ EL CAMIÓN DEL AMÉRICA 😅🦅



El camión de las Águilas se descompuso y tuvo que ser arrastrado por una grúa previo al partido contra Toluca.



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¿Cómo va el América vs Toluca?

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola a la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

Brian Rodríguez, jugador del América | IMAGO7

Sin un nueve nominal

En el once titular, América no colocó a ningún delantero centro, o un '9' nominal. En cambio, Jardine prefirió ir con Raphael Veiga al frente de la ofensiva, además de una línea de tres con dos contenciones.

El brasileño no ha encontrado la fórmula para hacer mejorar a su equipo, por lo que este puede ser un intento para hacerlo funcionar, especialmente ante un equipo que tiene amplia experiencia, al ser el Bicampeón del futbol mexicano.