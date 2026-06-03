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Clara Brugada inaugura embarcadero de Cuemanco renovado en Xochimilco rumbo al Mundial 2026

Inauguración del embarcadero de Cuemanco. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:41 - 03 junio 2026
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El embarcadero de Xochimilco fue rehabilitado con una inversión de 90 millones de pesos como parte de los preparativos de la Ciudad de México para la Copa del Mundo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la renovación del embarcadero de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, un proyecto que forma parte de las obras preparatorias rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El espacio turístico y cultural fue rehabilitado con una inversión de 90 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la infraestructura, la experiencia de visitantes y reforzar la preservación del entorno natural de la zona lacustre. La obra concluyó tras seis meses de trabajos

De acuerdo con autoridades capitalinas, la intervención busca no solo atender la llegada de turistas durante la justa mundialista, sino también dejar un beneficio permanente para la comunidad y el ecosistema de Xochimilco.

Georgina Sánchez

Inversión histórica en Xochimilco

Clara Brugada destacó que la intervención en Cuemanco representa el inicio de la recuperación de la Ciudad Lacustre y del “bosque de agua”, al tratarse de una zona clave para la sostenibilidad hídrica de la CDMX.

La jefa de Gobierno informó que la inversión fue de 90 millones de pesos, cifra que calificó como histórica para este tipo de infraestructura.

“Aquí en Cuemanco se invirtieron 90 millones de pesos, una cifra histórica que no se había hecho una inversión pública así en mucho tiempo”, afirmó.

Georgina Sánchez

Importancia ambiental de Xochimilco

Brugada recordó que Xochimilco cuenta con más de 200 kilómetros de red de canales, esenciales para el equilibrio ambiental de la capital, además de albergar 844 especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, dentro de aproximadamente 25 millones de metros cuadrados de área natural protegida.

Participación de comunidad y autoridades

Durante la inauguración participaron remeros, locatarios, representantes de embarcaderos y vecinos de la alcaldía. El presidente de la Mesa Directiva del Mercado de Artesanías de Cuemanco, Erubiel Aguilar Tejeda, calificó la entrega como “un día muy especial”, al destacar que la obra representa el sustento de cientos de familias.

Por su parte, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, celebró la conclusión del proyecto y aseguró que responde a una deuda histórica con la zona.

“Esto es lo mínimo que Xochimilco y su gente se merecen”, señaló.

La funcionaria también se comprometió a dar mantenimiento al embarcadero para fortalecer la economía local y preservar la zona turística.

Georgina Sánchez
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