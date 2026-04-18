“Siempre motiva enfrentar al equipo más grande del país” :Turco Mohamed previo al América vs Toluca

El Toluca, de Antonio Mohamed, sigue luchando por cerrar entre los primeros cuatro de la clasificación rumbo a la Liguilla; el conjunto Escarlata se meterá al remodelado Estadio Banorte para medirse a un América que no vive su mejor momento.

Previo al partido, el “Turco” ha lanzado contundentes palabras sobre su próximo rival asegurando que para cualquier entrenador el enfrentarse al mejor equipo de la Liga MX siempre es motivante, dejando así sus elogios al conjunto Azulcrema.

“A cualquier entrenador en México siempre enfrentar al equipo más grande que hay en el país te genera vestirte más. No es lo mismo ganarle a otro equipo que ganar al América”, mencionó en su reciente entrevista con Claro Sports.

Y cuando parecía que Mohamed hacía ilusionar al americanismo con un posible regreso como DT al Nido terminó por catapultar: “Mi historia ya está escrita, ya pasó. No va a haber ninguna segunda historia jamás.”

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¿Le encanta enfrentar al América?

Antonio Mohamed le ha gustado enfrentar al América porque resalta que los hace mejorar: “Me encanta ser rival porque cuando te haces rival de un equipo tan grande tienes que crecer para poder enfrentarte a ellos… y qué más enfrentar un América herido, sabiendo que heridos son doblemente peligrosos.”

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Mohamed sobre el presente del Toluca

Mientras tanto, también abordó sobre el presente torneo y el rendimiento que han mostrado en distintos partidos: “Nos pasó con Atlas, nos pasó con Cruz Azul… pero al final del torneo vamos a tener los puntos que merecemos.”

“Los demás equipos hicieron un mes de pretemporada, nosotros no lo hicimos… llegamos el 2 de enero a entrenar y el siete debutamos. “Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros y poner toda la energía en Concacaf”, destacó Mohamed.

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