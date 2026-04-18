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Futbol

Turco Mohamed estremece a la Liga MX; su retiro está cerca

Turco Mohamed mostró su molestia por recibir dos goles ante LA Galaxy | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:27 - 18 abril 2026
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El entrenador de Toluca confesó que le quedan pocos años como entrenador y ya tiene listo a su sucesor

Antonio Mohamed, una de las figuras más emblemáticas del fútbol mexicano en las últimas décadas, ha soltado una noticia que sacude al entorno de la Liga MX. El actual estratega del Toluca —vigente bicampeón del certamen— reveló que el final de su etapa en los banquillos está mucho más cerca de lo que la afición podría esperar.

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7

LE QUEDA POCO TIEMPO AL TURCO EN LOS BANQUILLOS

En una entrevista concedida a Claro Sports, el "Turco" fue tajante al hablar sobre su futuro profesional. Aunque no dio una fecha exacta para colgar el silbato, dejó claro que su permanencia en el fútbol activo tiene un motivo muy específico y un sucesor ya designado.

La motivación de Mohamed para seguir dirigiendo parece estar ligada directamente a su núcleo familiar. El técnico argentino confesó que su retiro se concretará en el momento en que su hijo esté listo para emprender su propio camino como director técnico principal.

"Voy hasta donde mi hijo quiera. Cuando mi hijo se largue solo, yo dejo de dirigir y me dedico a mi nieto que está pronto a nacer. Veremos cuántos años más, no muchos más", aseguró Mohamed.

Tras una carrera llena de éxitos, que incluye títulos con América, Monterrey y ahora su dominio con los Diablos Rojos, el timonel prioriza ahora su faceta personal, entusiasmado por la próxima llegada de su nieto.

Turco Mohamed en el banquillo del Toluca | IMAGO7

MOHAMED LE CIERRA LAS PUERTAS AL TRI

Uno de los temas que siempre rodeó la carrera del "Turco" fue su posible llegada al banquillo nacional. Sin embargo, Mohamed fue contundente al cerrar definitivamente ese capítulo. Para él, el tren del Tri ya pasó y no hay marcha atrás.

El técnico admitió que su gran anhelo era encabezar el proyecto mundialista de México; al no ser el elegido en su momento, el interés se extinguió por completo.

"La Selección y el Mundial yo ya lo descarté. Tenía mucha ilusión de dirigir a México en este Mundial y no me eligieron; ahí se me fue la ilusión", sentenció con honestidad.

Con estas declaraciones, el fútbol mexicano comienza a prepararse para la despedida de un estratega que, además de carisma, ha entregado resultados inmediatos y trofeos en cada institución que ha pisado. El cronómetro para el adiós del "Turco" ya está en marcha.

Turco Mohamed aclaró su futuro | IMAGO7
Turco Mohamed, con el Toluca| IMAGO7
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