Listos los horarios: Tigres y Toluca ya conocen su camino a la final de la CONCACAF Champions Cup

Finalmente, se dieron a conocer los horarios de los partidos de las Semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en los que los clubes mexicanos buscarán llegar a la final.

La CONCACAF dio a conocer los horarios para los partidos de ida y vuelta de las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup, en donde Tigres y Toluca son los equipos mexicanos que buscarán avanzar a la gran final del torneo de clubes.

Semifinals matchups and schedule confirmed 🗓️✅



The road to the Final is set! ➡️🏆



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Previamente, ya se había estipulado que los juegos de ida serían del 28 al 29 de abril y los de vuelta del 5 al 6 de mayo. A partir de las Semifinales el club mejor clasificado en cada cruce sería el anfitrión del partido de vuelta.

El mismo criterio aplicará para el partido de la final que se disputa a un juego único y donde el club mejor clasificado entre los dos finalistas será el anfitrión el 30 de mayo de 2026.

Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Seattle y Tigres I MEXSPORT

Horarios de los partidos de ida

Horarios de los partidos de ida: El partido de ida entre Nashville y Tigres; los Felinos alcanzaron a clasificar por su gol de visita. El primer capítulo de este enfrentamiento será en el estadio Geodis Park y se disputará el martes 28 de abril de 2026 a las 6:30 pm, tiempo del centro de México.

En el otro compromiso del equipo mexicano, el partido de ida entre Los Angeles FC y Toluca será el miércoles 29 de abril de 2026 en el estadio BMO a las 8:30 PM, tiempo del centro de México.

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Horarios de los partidos de vuelta

Horarios de los partidos de vuelta: La vuelta entre Tigres y Nashville será el martes 5 de mayo de 2026 en el Estadio Universitario a las 7:30 PM, tiempo del centro de México.

Tigres celebrando gol ante Seattle Sounders I MEXSPORT

Mientras que Toluca recibirá a Los Angeles FC en el Nemesio Diez el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 7:30 PM, tiempo del centro de México.