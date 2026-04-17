¿Quién es Henrique Simeone, la joya brasileña de Tigres?

El futbolista, nacido en Río de Janeiro, Brasil, llegó procedente de Botafogo con la intención inicial de incorporarse al equipo Sub-21, aunque su talento y proyección le permitieron dar el salto rápidamente al primer equipo.

Simeone jugando un partido amistoso con América l MEXSPORT

El juvenil ya pudo cumplir uno de sus primeros objetivos al debutar en la Primera División durante el encuentro frente a Xolos, correspondiente a la jornada 13 del campeonato.

Su aparición con el primer equipo no pasó desapercibida, ya que se suma a la lista de jugadores jóvenes que comienzan a recibir oportunidades dentro del plantel felino.

A pesar de haber nacido en Brasil, Simeone representa a México a nivel internacional, gracias a que cuenta con la nacionalidad mexicana por parte de su padre.

Simeone en un partido con Tijuana l MEXSPORT

Esta condición le permite ser considerado dentro de los procesos juveniles del combinado nacional, además de aumentar su valor estratégico dentro del club universitario.

Simeone es fundamental para cumplir la regla de menores

Henrique Simeone en el partido ante Cincinnati l MEXSPORT

Su presencia también cobra relevancia por el tema reglamentario, ya que Henrique es uno de los elementos elegibles por Guido Pizarro para cumplir con la regla de menores, un aspecto que Tigres busca atender en la recta final del torneo.