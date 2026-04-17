Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Quién es Henrique Simeone, la joya brasileña de Tigres?

Henrique Simeone en un partido sub21 con Tigres l MEXSPORT
Ricardo Olivares 09:57 - 17 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El futbolista, nacido en Río de Janeiro, Brasil, llegó procedente de Botafogo con la intención inicial de incorporarse al equipo Sub-21, aunque su talento y proyección le permitieron dar el salto rápidamente al primer equipo.

Simeone jugando un partido amistoso con América l MEXSPORT

El juvenil ya pudo cumplir uno de sus primeros objetivos al debutar en la Primera División durante el encuentro frente a Xolos, correspondiente a la jornada 13 del campeonato.

Su aparición con el primer equipo no pasó desapercibida, ya que se suma a la lista de jugadores jóvenes que comienzan a recibir oportunidades dentro del plantel felino.

A pesar de haber nacido en Brasil, Simeone representa a México a nivel internacional, gracias a que cuenta con la nacionalidad mexicana por parte de su padre.

Simeone en un partido con Tijuana l MEXSPORT

Esta condición le permite ser considerado dentro de los procesos juveniles del combinado nacional, además de aumentar su valor estratégico dentro del club universitario.

Simeone es fundamental para cumplir la regla de menores
Henrique Simeone en el partido ante Cincinnati l MEXSPORT

Su presencia también cobra relevancia por el tema reglamentario, ya que Henrique es uno de los elementos elegibles por Guido Pizarro para cumplir con la regla de menores, un aspecto que Tigres busca atender en la recta final del torneo.

De esta manera, el joven futbolista no solo aporta proyección a futuro, sino que también se convierte en una pieza importante para las necesidades inmediatas del equipo.

Lo Último
12:37 ¡México Vibra 2026 ya tiene fechas! Preventa, artistas y todo sobre los conciertos de la Copa del Mundo en el Auditorio Nacional
12:24 Caso Edith Guadalupe: entró a un edificio a pedir trabajo, no salió y hoy fue encontrada muerta
12:17 ¡Emotivo! Cata Dominguez jugó en la Sub-21 contra su hijo
12:04 The World Cup turns Yellow: Coldplay será el primer grupo en tocar en el medio tiempo de la Final del Mundial
11:43 VIDEO: Aparece nueva ‘Lady Gasolina’; su tarjeta es rechazada, se indigna y escapa
11:35 Polémico árbitro del Chivas vs Pumas asignado para el juego América contra Toluca
10:39 Exceso de filtros habría complicado la búsqueda de Grecia ‘N’; ya se encuentra en casa
10:38 Bundesliga: ¿Dónde y cuándo ver el partido entre Bayer Leverkusen vs Augsburgo?
10:22 Liga MX: ¿Cuándo y donde ver Monterrey vs Pachuca?
10:13 México y Estados Unidos libran tremenda batalla por mexicoamericanos y los dividen