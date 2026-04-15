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Futbol

Seattle Sounders vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF?

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:49 - 14 abril 2026
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Seattle Sounders FC recibe a Tigres en el Lumen Field, buscando remontar el 2:0 adverso del partido de Ida en la Liga de Campeones de la CONCACAF

Seattle Sounders recibirá a Tigres este 16 de abril en un encuentro correspondiente a la Copa de Campeones de la CONCACAF. El partido se disputará en el Lumen Field, donde el equipo local buscará remontar la desventaja sufrida en el partido de ida. Este enfrentamiento promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo continental.

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Seattle llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Sounders cayeron precisamente ante Tigres 2-0 el 9 de abril en el partido de Ida, pero se recuperaron con una victoria a domicilio frente al Houston Dynamo FC 0-1 el 5 de abril en la MLS. Anteriormente, empataron sin goles contra Minnesota United, vencieron a Vancouver Whitecaps 2-1, y sumaron otra victoria visitante ante San Jose Earthquakes 0-1.

Por su parte, Tigres muestra un rendimiento irregular con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los felinos vienen de golear a Chivas 4-1 el 11 de abril en la Liga MX, tras haber vencido a Seattle 2-0 en el partido de Ida. Sin embargo, sufrieron dos derrotas consecutivas en la Liga MX ante Tijuana 1-0 el 4 de abril y FC Juárez 2-1 el 23 de marzo, aunque previamente aplastaron al FC Cincinnati 5-1 el 20 de marzo en la Liga de Campeones.

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, solo se registra un enfrentamiento previo que corresponde al partido de ida de esta misma eliminatoria. En aquel encuentro, disputado el 9 de abril de 2026, Tigres se impuso por 2-0 a Seattle Sounders FC en territorio mexicano. Este resultado obliga al equipo estadounidense a buscar una remontada de al menos dos goles en casa para forzar una definición adicional o ganar por tres o más tantos para avanzar directamente a la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Tigres goleó Chivas en el medio de la Ida y Vuelta ante Seattle | IMAGO7

¿Dónde ver el juego de Vuelta de Sounders y Tigres?

  • Fecha: Miércoles 15 de abril

  • Sede: Lumen Field

  • Horario: 9:30 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox One

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