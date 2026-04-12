Guido Pizarro tras goleada de Tigres a Chivas: "La magnitud del rival hace más grande la victoria"

Sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que es el mejor equipo del torneo, que venía haciendo las cosas muy bien. Y para nosotros era una medida. Creo que, como dije hace tres, cuatro días, cuando nos tocó jugar por Conca, el desafío era elevar el nivel, era medirnos con esta clase de rivales, y creo que el equipo respondió muy bien