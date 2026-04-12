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Futbol

Guido Pizarro tras goleada de Tigres a Chivas: "La magnitud del rival hace más grande la victoria"

Guido Pizarro entrando a la cancha del Universitario | Imago7
Ricardo Olivares 23:35 - 11 abril 2026
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El entrenador de los felinos aceptó que haber vencido al Rebaño hace crecer a su equipo en la recta final

Tigres ganó, goleó y gustó ante su afición al vencer a las Chivas, el equipo líder del torneo y Guido Pizarro recoció que esta victoria sabe mejor ante un rival de esta calidad.

Tigres goleó al líder del torneo | Imago7

Un gran rival que enaltece la victoria

Enfrentamos a un gran rival. Creo que la magnitud del rival hace más grande la victoria, pero desde el juego creo que siempre me ocupa que el funcionamiento sea acorde. Pero lo importante que ellos estaban generando muchas situaciones de gol, estaban trabajando para el equipo, y seguir de esta manera
Guido Pizarro llegando al 'Volcán' para el partido ante Chivas | Imago7

Además, mencionó cuál era el desafío que tenía el equipo para este partido.

Sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que es el mejor equipo del torneo, que venía haciendo las cosas muy bien. Y para nosotros era una medida. Creo que, como dije hace tres, cuatro días, cuando nos tocó jugar por Conca, el desafío era elevar el nivel, era medirnos con esta clase de rivales, y creo que el equipo respondió muy bien
Chivas vs Tigres | IMAGO7

Enfrentamiento entre conocidos

Pizarro habló sobre Gabriel Milito, destacando la trayectoria que tiene como director técnico.

Para mí es un honor de enfrentar a Gabi por su trayectoria como entrenador, es un grandísimo entrenador, pero en lo personal, ratificar a los jugadores. Pero, en lo personal, la admiración hacia Gabi, pero consciente de felicitar al equipo y de darle vuelta a la página y seguir trabajando
Milito y Pizarro abrazándose en el previo del duelo | Imago7
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