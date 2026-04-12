Guido Pizarro tras goleada de Tigres a Chivas: "La magnitud del rival hace más grande la victoria"
Tigres ganó, goleó y gustó ante su afición al vencer a las Chivas, el equipo líder del torneo y Guido Pizarro recoció que esta victoria sabe mejor ante un rival de esta calidad.
Un gran rival que enaltece la victoria
Enfrentamos a un gran rival. Creo que la magnitud del rival hace más grande la victoria, pero desde el juego creo que siempre me ocupa que el funcionamiento sea acorde. Pero lo importante que ellos estaban generando muchas situaciones de gol, estaban trabajando para el equipo, y seguir de esta manera
Además, mencionó cuál era el desafío que tenía el equipo para este partido.
Sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que es el mejor equipo del torneo, que venía haciendo las cosas muy bien. Y para nosotros era una medida. Creo que, como dije hace tres, cuatro días, cuando nos tocó jugar por Conca, el desafío era elevar el nivel, era medirnos con esta clase de rivales, y creo que el equipo respondió muy bien
Enfrentamiento entre conocidos
Pizarro habló sobre Gabriel Milito, destacando la trayectoria que tiene como director técnico.
Para mí es un honor de enfrentar a Gabi por su trayectoria como entrenador, es un grandísimo entrenador, pero en lo personal, ratificar a los jugadores. Pero, en lo personal, la admiración hacia Gabi, pero consciente de felicitar al equipo y de darle vuelta a la página y seguir trabajando