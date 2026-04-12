Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Violencia! Tigres vs Chivas se mancha por conato de bronca previo al partido

Afición de Tigres | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:45 - 11 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las inmediaciones del Volcán fueron punto de enfrentamientos entre las aficiones rivales

La violencia volvió a empañar la actividad de la Liga MX este fin de semana. Previo al arranque del esperado encuentro entre Tigres y Chivas, se registraron incidentes violentos en las inmediaciones del Estadio Universitario que requirieron la intervención de las fuerzas del orden.

Los hechos ocurrieron minutos antes del silbatazo inicial, cuando la tensión entre grupos de animación de ambos equipos escaló de las provocaciones verbales a las agresiones físicas.

'El Volcán', Estadio Universitario de Tigres | MEXSPORT

DETALLES DE LA BRONCA

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el conflicto se originó en las filas de acceso al inmueble conocido como "El Volcán". En el material audiovisual se observa cómo un grupo de seguidores rojiblancos abandonó su lugar en la fila para responder a las provocaciones de la afición local, desatándose una trifulca ante la mirada de otros asistentes.

La respuesta de las autoridades locales y del cuerpo de seguridad privada del estadio fue inmediata. Los elementos de seguridad lograron fragmentar los grupos en conflicto antes de que la situación pasara a mayores.

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Uno de los momentos de mayor tensión captados en video muestra a un elemento de seguridad del estadio retirando a un presunto aficionado de Tigres. El individuo intentó resistirse a la autoridad, lo que derivó en que fuera sometido en el suelo por el personal de vigilancia para ser retirado del área de las taquillas.

A pesar de la gravedad de las imágenes, los reportes preliminares indican que el saldo no incluyó heridos de consideración.

Afición de Tigres | IMAGO7

Hasta el momento, ni la directiva del Club Tigres ni la Liga MX han emitido un comunicado oficial respecto a estos hechos o sobre las posibles sanciones para los involucrados. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer si hubo personas puestas a disposición de las autoridades civiles tras el altercado en San Nicolás de los Garza.

Lo Último
21:25 Oficial: Pumas anuncia baja de delantero por lo que resta del Clausura 2026
21:15 Pensiones doradas: ¿a dónde irá el dinero tras su eliminación?
21:05 Atlas y Rayados empatan sin goles en la cancha del Jalisco
20:44 ¿Se llenó? Decenas de autos ingresaron al Estadio Banorte pese a costo elevado del estacionamiento
20:38 Así sale Cruz Azul para el duelo contra América
20:32 ¡El hombre del momento! Villa Villa narró el primer minuto del Tigres vs Chivas
20:23 ¡Al fin! Germán Berterame anotó su primer gol oficial con Inter de Miami
20:19 ¿De qué murió John Nolan? Esto se sabe del fallecimiento del actor de "Batman" y “Person of Interest”
19:45 ¡Violencia! Tigres vs Chivas se mancha por conato de bronca previo al partido
19:25 ¿Cuándo regresará Pablo Lyle a la TV? Juan Osorio ya le ofrece proyecto