¡Violencia! Tigres vs Chivas se mancha por conato de bronca previo al partido

La violencia volvió a empañar la actividad de la Liga MX este fin de semana. Previo al arranque del esperado encuentro entre Tigres y Chivas, se registraron incidentes violentos en las inmediaciones del Estadio Universitario que requirieron la intervención de las fuerzas del orden.

Los hechos ocurrieron minutos antes del silbatazo inicial, cuando la tensión entre grupos de animación de ambos equipos escaló de las provocaciones verbales a las agresiones físicas.

'El Volcán', Estadio Universitario de Tigres | MEXSPORT

DETALLES DE LA BRONCA

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el conflicto se originó en las filas de acceso al inmueble conocido como "El Volcán". En el material audiovisual se observa cómo un grupo de seguidores rojiblancos abandonó su lugar en la fila para responder a las provocaciones de la afición local, desatándose una trifulca ante la mirada de otros asistentes.

La respuesta de las autoridades locales y del cuerpo de seguridad privada del estadio fue inmediata. Los elementos de seguridad lograron fragmentar los grupos en conflicto antes de que la situación pasara a mayores.

¡ASÍ NO! ❌🤕



Aficionados de Tigres y Chivas protagonizan trifulca en las inmediaciones del Estadio Universitario previo al partido de #LigaMX



📹: @javialonsordz pic.twitter.com/ep1ss3hAOi — Claro Sports (@ClaroSports) April 11, 2026

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Uno de los momentos de mayor tensión captados en video muestra a un elemento de seguridad del estadio retirando a un presunto aficionado de Tigres. El individuo intentó resistirse a la autoridad, lo que derivó en que fuera sometido en el suelo por el personal de vigilancia para ser retirado del área de las taquillas.

A pesar de la gravedad de las imágenes, los reportes preliminares indican que el saldo no incluyó heridos de consideración.

Afición de Tigres | IMAGO7