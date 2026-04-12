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Futbol

Búfalo Aguirre anota su primer gol con Tigres en Liga MX

Búfalo Aguirre ante Chivas l IMAGO7
Ricardo Olivares 18:38 - 11 abril 2026
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El atacante llegó recientemente procedente del América

Rodrigo Aguirre finalmente se estrenó como goleador en la Liga MX con Tigres en un momento clave. El delantero uruguayo fue el encargado de marcar el tanto que significó el 2-1 en el duelo frente a Chivas, en un partido disputado en el Estadio Universitario correspondiente a la Jornada 14.

¿Cómo fue el gol?

El gol llegó a través en la que Ángel Correa mandó un servicio preciso al área que encontró la cabeza de Aguirre. El atacante no desaprovechó la oportunidad y con un remate certero venció al “Tala” Rangel para desatar el festejo en el “Volcán”.

Rodrigo Aguirre puso el 2-1 con el que se fueron al medio tiempo | MexSport

Este tanto tiene un significado especial para el delantero, ya que representa su primer gol en la Liga MX desde su llegada a Tigres. El uruguayo no había logrado marcar en el torneo local hasta este compromiso.

Cabe destacar que Aguirre ya había tenido participación goleadora con el conjunto regiomontano, acumulando cuatro anotaciones, aunque todas ellas fueron en la CONCACAF Champions Cup, donde había sido un elemento importante en el ataque.

Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera en celebración de gol ante FC Cincinnati | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera en celebración de gol ante FC Cincinnati | IMAGO 7

El partido ante Chivas significó además su novena aparición en liga con la camiseta auriazul, reflejando la confianza que ha ido ganando dentro del esquema del equipo. Con este gol, el delantero podría tomar impulso en la recta final del torneo.

Del América a Tigres 

Tigres hizo oficial la llegada de Rodrigo Aguirre a principios de febrero como nuevo refuerzo para fortalecer su ofensiva en el presente torneo. A través de sus redes sociales, el club felino anunció la incorporación del delantero uruguayo, generando expectativa entre la afición auriazul por la experiencia y el perfil que aportará al equipo.

Rodrigo Aguirre con América | MEXSPORT

Aguirre llega procedente del América, equipo con el que militó recientemente en la Liga MX. Su fichaje se concreta en compra definitiva, con un contrato por los próximos tres años, lo que refleja la confianza de la directiva felina en el proyecto deportivo que encabezará junto al plantel actual.

El delantero uruguayo ya conoce bien el futbol mexicano. Tigres será su cuarto equipo en la Liga MX, una trayectoria que incluye también un paso por Rayados, el acérrimo rival de los felinos, situación que añade un ingrediente especial a su llegada a la Sultana del Norte.

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