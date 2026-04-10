¿El récord de 11 triunfos de Chivas en el torneo se dará en el Volcán?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara, de la mano de Gabriel Milito, siguen buscando la histórica cifra de once triunfos en un torneo, luego de quedarse con las ganas de hacerlo ante Pumas ahora lo buscarán visitando ante Tigres en la Jornada 14 en la no será una aduana fácil.

¿Cuáles son los antecedentes en casa de Tigres?

Los Rojiblancos visitan el Universitario de Nuevo León con las estadísticas en contra; de los últimos juegos disputados en el Volcán los tapatíos apenas han podido conseguir una victoria y data de la Jornada 9 del Clausura 2023.

Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

El más reciente juego, en tierras norteñas, se dio en la Jornada 5 del Apertura 2024 cuando protagonizaron un empate a un tanto, la marca está; dos victorias para Tigres, dos empates y un triunfo para el Rebaño.

Por la cifra histórica en Liga MX

El conjunto Rojiblanco no solo buscará mantenerse en la cima del torneo, sino también alcanzar una marca que nunca ha conseguido desde la instauración de los torneos cortos en 1996: llegar a 11 victorias en una misma campaña.

Tigres vs Chivas en la Jornada 1 del Apertura 2025 | MEXSPORT

Los dirigidos por Gabriel Milito atraviesa un momento destacado, reflejado en su consistencia a lo largo del campeonato. Hasta ahora, el Guadalajara ha alcanzado la cifra de 10 triunfos en un torneo en cinco ocasiones, incluyendo el torneo actual, y existe un dato que alimenta la ilusión de la afición: en las cuatro veces anteriores que logró esa cantidad de victorias, terminó disputando la final.

A lo largo de casi tres décadas de torneos cortos, cada vez que el Guadalajara ha alcanzado los 10 triunfos en una campaña, su destino ha estado ligado a una final. La primera ocasión se remonta al Invierno 1998, cuando el equipo rojiblanco llegó a la disputa por el título de Liga MX frente a Necaxa. En aquella serie, Chivas terminó como subcampeón tras caer 0-2 en el marcador global.

Javier Hernández con Chivas en 2010 | MEXSPORT

Años más tarde, en el Clausura 2004, el conjunto tapatío volvió a firmar una fase regular sobresaliente con 10 victorias, lo que le permitió instalarse nuevamente en la final, en esta ocasión ante Pumas. Tras un empate 1-1 en el global, el campeonato se definió en tanda de penales, donde los universitarios se impusieron 5-4. El siguiente antecedente llegó en el Torneo Bicentenario 2010, aunque en un escenario internacional. Chivas protagonizó una destacada participación en la Copa Libertadores, alcanzando la gran final frente al Internacional de Porto Alegre. Pese al esfuerzo, el equipo mexicano terminó como subcampeón tras caer con un global de 3-5.