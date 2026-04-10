Chivas y Cruz Azul acarician su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027

Chivas y Cruz Azul están muy cerca de asegurar su boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf 2027, gracias a su sólido desempeño en la tabla anual de la Liga MX. El Rebaño necesita sumar en el cierre del torneo para confirmar su regreso internacional, mientras que La Máquina se encuentra en una posición más cómoda y podría sellar su clasificación este fin de semana.

Paradela celebra gol con Cruz Azul | MEXSPORT

Después de quedar fuera en la actual edición de la Copa de Campeones debido a su mal rendimiento en la temporada 2024-2025. El Guadalajara está muy cerca de asegurar su lugar de nueva cuenta.

Además, el boleto se le negó en dos ocasiones, después de que en su última participación en la Leagues Cup no lograron avanzar a la fase de Cuartos de Final, por lo que no pudieron participar en la reciente edición.

Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Ubicado en el segundo lugar de la tabla anual con 60 puntos, el Guadalajara de Gabriel Milito, necesita al menos dos unidades más para asegurar su boleto a la siguiente edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por lo que de conseguir el triunfo ante Tigres este fin de semana, o al menos sumar dos puntos en lo que resta del calendario, Chivas regresaría al torneo internacional.

Cruz Azul clasificó al coronarse en CONCACAF | MexSport

Para la edición 2027 de la Concachampions, Toluca y Tigres ya aseguraron su lugar tras haber sido finalistas el semestre anterior. Esto reduce la presión para Guadalajara en la tabla anual, que reparte dos boletos al torneo continental.

Si Chivas consigue un saldo favorable ante Tigres, quedará en una posición inmejorable para volver a competencias internacionales el próximo año. Si no lo logra durante el presente torneo, tendrá una nueva oportunidad en la Leagues Cup en verano.

Los jugadores de Chivas festejan el título de Concacaf | MEXSPORT

Por su parte, el conjunto Celeste tiene un panorama aun más sencillo, ya que actualmente registran un total de 62 unidades en el año futbolístico, por lo que de conseguir un triunfo ante América este fin de semana obtendrían su boleto a la siguiente edición de Copa de Campeones.

Tanto Chivas como Cruz Azul, no tienen ningún riesgo por perder su boleto a la siguiente edición del certamen, esto después de que la Máquina cuenta con 62 unidades y posteriormente le sigue Chivas con 60 puntos.

Su perseguidor más cercano de ambos por un boleto es Tigres, quien actualmente cuenta con 53 unidades, y en caso de querer clasificar, tendrían que hacer un cierre perfecto los Universitarios al sumar los 12 puntos y que Chivas pierda todos los partidos que le restan para conseguir su boleto.