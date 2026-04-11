Las polémicas del ‘Piojo’ Alvarado en Chivas

El paso de Roberto Alvarado por Chivas no solo ha llamado la atención por su desempeño dentro del campo, sino también por su constante presencia en redes sociales. Gracias a su personalidad relajada y bromista, ha protagonizado múltiples momentos virales que lo han convertido en uno de los jugadores más comentados del equipo, tanto por situaciones graciosas como polémicas.

Pastel con cuete

Uno de los videos más recientes y virales muestra una broma en la que llevó un pastel a Bryan González, pero la “vela” en realidad era un cuete. Cuando intentaron apagarla, explotó repentinamente, causando sorpresa y risas entre algunos, pero también críticas por el riesgo de la situación. Este momento generó un gran debate en redes sociales y aumentó aún más su popularidad.

Disfraz de boxeador

Otro momento muy compartido fue cuando apareció disfrazado de boxeador durante un entrenamiento en Verde Valle. Con bata y actitud de campeón, simuló una entrada al estilo profesional, lo que provocó risas entre sus compañeros. El video se difundió rápidamente porque mostró su lado más relajado y su disposición para hacer reír dentro del equipo.

Roberto Alvarado, estrella de Chivas | IMAGO7 CAPTURA DE PANTALLA DE CHIVAS

Disfraz de Blancanieves

Otro momento que se volvió viral fue cuando Roberto Alvarado apareció disfrazado de Blancanieves en una dinámica del equipo. La escena llamó mucho la atención porque rompía completamente con la imagen típica de un futbolista profesional, mostrando su lado más relajado y dispuesto a participar en bromas. El contraste entre el uniforme del personaje y su personalidad dentro del vestidor hizo que el video se compartiera rápidamente, generando risas y comentarios entre los aficionados.

Alvarado disfrazado | X: @Chivas

Bromas en entrenamientos

Alvarado se ha vuelto conocido por ser uno de los principales bromistas del vestidor. En diferentes videos se le puede ver molestando a sus compañeros durante entrenamientos, especialmente en celebraciones de cumpleaños, donde empuja a otros hacia el pastel o genera situaciones incómodas que terminan en risas.

Polémicas virales

No todos sus momentos virales han sido bien recibidos. Algunos, como el arrojar un cuete a la sala de prensa en el Club Chivas Verde Valle, generó una gran polémica e incluso críticas por parte de aficionados y medios. En ciertos casos, estas situaciones lo han llevado a ofrecer disculpas públicas, mostrando que sus bromas pueden cruzar la línea entre lo gracioso y lo inapropiado.

Roberto Alvarado | Imago7

Pistaches en Salsa Verde

El impacto de la frase fue tan grande que el propio club decidió retomarla como parte del humor interno. En otro video viral, le regalaron un pastel inspirado en “pistaches en salsa verde”, lo que generó aún más interacción en redes. Este tipo de situaciones muestran cómo un momento espontáneo puede evolucionar en un fenómeno entre la afición.

¿Bromas pesadas y compilaciones?

Además de videos individuales, existen compilaciones donde se reúnen varias de sus travesuras: desde aventar agua hasta hacer bromas físicas a sus compañeros. Estos clips han reforzado su imagen como el jugador más “bromista” del equipo, pero también como uno de los más divertidos, ya que constantemente genera contenido entretenido.

Lado sencillo con fans