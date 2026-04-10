¡Otra vez los cohetes! ‘Piojo’ Alvarado protagoniza nueva polémica en Chivas

El jugador de Chivas, Roberto Alvarado, volvió a protagonizar un nuevo momento polémico luego de que le entregara un pastel de cumpleaños a su compañero, conocido como “Cotorro”, el cual terminó explotando debido a un cohete colocado en su interior.

El momento, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generó sorpresa entre los presentes, ya que el festejo tomó un giro inesperado tras la detonación.

Que pedo el Piojo quería explotarle la cara al Cotorro JAJAJAJA pic.twitter.com/Z29HM3hnbM — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 10, 2026

Este episodio no es un hecho aislado

Y es que el “Piojo” ya contaba con un antecedente relacionado con el uso de pirotecnia, cuando lanzó un cohetón hacia la zona de prensa en Verde Valle, situación que generó fuerte polémica y por la cual tuvo que ofrecer disculpas públicas.

Paunovic sobre broma de Roberto Alvarado a la prensa: "El perdón no es suficiente” | IMAGO7

Ahora, el futbolista rojiblanco vuelve a estar en el centro de la conversación por un acto similar, que nuevamente abre el debate sobre este tipo de conductas fuera de la cancha.