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Empelotados

¡Otra vez los cohetes! ‘Piojo’ Alvarado protagoniza nueva polémica en Chivas

Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7 CAPTURA DE PANTALLA DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:43 - 10 abril 2026
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Roberto Alvarado vuelve a estar en el ojo del huracán y otra vez por el uso de explosivos

El jugador de Chivas, Roberto Alvarado, volvió a protagonizar un nuevo momento polémico luego de que le entregara un pastel de cumpleaños a su compañero, conocido como “Cotorro”, el cual terminó explotando debido a un cohete colocado en su interior.

El momento, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generó sorpresa entre los presentes, ya que el festejo tomó un giro inesperado tras la detonación.

Este episodio no es un hecho aislado

Y es que el “Piojo” ya contaba con un antecedente relacionado con el uso de pirotecnia, cuando lanzó un cohetón hacia la zona de prensa en Verde Valle, situación que generó fuerte polémica y por la cual tuvo que ofrecer disculpas públicas.

Paunovic sobre broma de Roberto Alvarado a la prensa: "El perdón no es suficiente” | IMAGO7

Ahora, el futbolista rojiblanco vuelve a estar en el centro de la conversación por un acto similar, que nuevamente abre el debate sobre este tipo de conductas fuera de la cancha.

Roberto Alvarado en el Clásico de la J6 del Clausura 2026 l IMAGO7
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