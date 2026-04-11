Futbol

"Los récords son para romperse": Jaime Pajarito cree que Armando González hará más de 27 goles

Emiliano Arias Pacheco 09:50 - 11 abril 2026
El exjugador de las Chivas mencionó que la actualidad del ariete mexicano es inmejorable

Armando 'Hormiga' González se convirtió de prospecto a realidad. El jugador de las Chivas se consolidó como uno de los tres Campeones de Goleo en el Apertura 2025, sin embargo, para este Clausura 2026, el ariete mexicano buscará serlo en solitario y, además, romper una marca al interior del Rebaño Sagrado.

La Hormiga cuenta con 24 goles en todo el año futbolístico, solo a tres de la histórica marca de Jaime Pajarito García, exjugador del cuadro rojiblanco. En entrevista con FOX Radio, el oriundo de Tonalá comentó que Armando González romperá tal marca, histórica en el balompié jalisciense. 

"Han pasado 45 años y nadie se había acordado de eso, hasta ahora. No sé por qué lo sacaron, pero para uno es agradable que se acuerden de ti, que te pongan en las primeras planas. Pero los récords son para romperse, además, yo sé que lo va a romper. Por la forma en que están jugando, el respaldo que le da el equipo, va a hacer más de 27 goles", comentó el también exjugador de Tigres y Atlas.
¿Han coincidido Pajarito y Hormiga?

En la misma tónica, el exjugador del Rebaño Sagrado fue cuestionado sobre si alguna vez había coincidido con el actual líder de goleo de la Liga MX. Sin embargo, la respuesta del hombre de 71 años fue un total y rotundo no.

"Nunca me he cruzado con él en ninguna parte. Nunca lo he visto. Nunca lo he tratado personalmente, pero la tradición, la metodología del juego y todo eso, se va heredando a través de las generaciones", concluyó.

Armando González, delantero de cepa

La Hormiga comenzó a generar un terremoto de buenas sensaciones desde el semestre pasado, levantando la mano para ser uno de los elegidos por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026. Sus movimientos dentro del área lo hacen uno de los arietes con mayor presencia en el balompié nacional.

Además, el jugador de las Chivas tiene cuatro partidos más para intentar romper la marca de más goles en un año futbolístico; dos de ellos ante defensas endebles. El delantero mexicano buscará ser Campeón de Goleo y, por qué no, formar parte de la lista definitiva del Vasco. 

