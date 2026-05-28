Marco Fabián sufre impactante entrada en pleno partido y termina con cuatro puntadas en la oreja

El futbolista mexicano Marco Fabián fue víctima de una violenta entrada mientras disputaba un encuentro con su equipo, el Boca Dallas, ante el Mint Hill FC en un torneo de futbol 7 en Estados Unidos.

Marco Fabián, en Mazatlán | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el jugador mostró las imágenes del momento exacto de la agresión. En el video se aprecia cómo el rival levantó la pierna a la altura de la cara de Fabián e impactó directamente con los tachones, provocándole una severa herida en la oreja.

Más tarde, el exjugador de Chivas compartió fotografías en su cuenta de Instagram para mostrar el resultado del golpe y las cuatro puntadas que requirió para cerrar la herida.

"Gracias a todos por sus mensajes, hoy comenzamos el día con gol, pero también con cuatro puntadas", expresó de manera optimista.

¿En dónde juega actualmente Marco Fabián?

El mediocampista milita en el Boca Dallas, un equipo texano que participa en The Soccer Tournament. Este certamen es un festival de futbol 7 en el que leyendas, jugadores en activo y celebridades compiten por un premio de un millón de dólares.

El exfutbolista Marco Fabián también suena para unirse al reality show/IG: @marcofabian_10