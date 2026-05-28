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Futbol

Marco Fabián sufre impactante entrada en pleno partido y termina con cuatro puntadas en la oreja

Marco Fabián se lamenta sobre el césped del Omnilife. FOTO: EVA BECERRA
Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:27 - 28 mayo 2026
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El exfutbolista de las Chivas compartió en redes sociales la gravedad de la herida tras recibir una patada en el rostro durante un torneo en Estados Unidos

El futbolista mexicano Marco Fabián fue víctima de una violenta entrada mientras disputaba un encuentro con su equipo, el Boca Dallas, ante el Mint Hill FC en un torneo de futbol 7 en Estados Unidos.

Marco Fabián, en Mazatlán | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el jugador mostró las imágenes del momento exacto de la agresión. En el video se aprecia cómo el rival levantó la pierna a la altura de la cara de Fabián e impactó directamente con los tachones, provocándole una severa herida en la oreja.

Más tarde, el exjugador de Chivas compartió fotografías en su cuenta de Instagram para mostrar el resultado del golpe y las cuatro puntadas que requirió para cerrar la herida.

"Gracias a todos por sus mensajes, hoy comenzamos el día con gol, pero también con cuatro puntadas", expresó de manera optimista.

¿En dónde juega actualmente Marco Fabián?

El mediocampista milita en el Boca Dallas, un equipo texano que participa en The Soccer Tournament. Este certamen es un festival de futbol 7 en el que leyendas, jugadores en activo y celebridades compiten por un premio de un millón de dólares.

El exfutbolista Marco Fabián también suena para unirse al reality show/IG: @marcofabian_10

El torneo se celebra en el WakeMed Soccer Park, ubicado en Cary, Carolina del Norte, del 27 de mayo al 1 de junio, con un formato intenso de 160 partidos en solo seis días. Cabe destacar que en el Boca Dallas, Marco Fabián comparte vestidor con la estrella brasileña Douglas Costa, exfigura de equipos europeos como la Juventus y el Bayern Múnich.

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