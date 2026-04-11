¿Cuál es el posible 11 de Tigres ante Chivas en la Jornada 14 del Clausura 2026?

Los Tigres se alistan para un duelo clave en la Jornada 14 del Clausura 2026, cuando reciban a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Universitario, donde buscarán hacerse fuertes ante el líder del torneo.

El conjunto felino llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos importantes en casa, en un cierre de torneo donde cada unidad puede marcar la diferencia en la lucha por asegurar un lugar en la Liguilla.

Tigres festejando el segundo gol ante Seattle Sounders en la liga de Campeones de la Concacaf | MEXSPORT

¿Cuál será el 11 de Tigres ante Chivas?

De cara a este enfrentamiento, Guido Pizarro perfila un once competitivo que mezcla experiencia y juventud en todas sus líneas. En la portería, el encargado sería el histórico Nahuel Guzmán, líder indiscutido bajo los tres postes.

En la zona defensiva, Tigres apostaría por una línea de cuatro conformada por Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rômulo Zwarg y Jesús Angulo.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

En el mediocampo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Marcelo Flores y Ozziel Herrera.

En el ataque, la responsabilidad del gol recaería en Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

El enfrentamiento ante Chivas representa una prueba exigente para Tigres, que deberá mostrar solidez en todas sus líneas si quiere imponerse en casa y mantenerse en la pelea dentro del campeonato.