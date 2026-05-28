"Lady Calculadora": mujer roba una calculadora en nevería de Tamaulipas y se vuelve viral

Una mujer fue bautizada en redes sociales como “Lady Calculadora” luego de que cámaras de seguridad registraran el momento exacto en que presuntamente robó una calculadora de una nevería en Ciudad Madero, Tamaulipas. El caso rápidamente se viralizó por lo inusual del objeto sustraído y por la tranquilidad con la que ocurrió todo.

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas, la mujer esperaba aparentemente para pagar mientras la empleada del negocio atendía a otro cliente. Aprovechando un momento de distracción, tomó discretamente la calculadora que se encontraba junto a la caja y la ocultó entre sus pertenencias.

El video muestra cómo la clienta utilizó una cartera para cubrir el movimiento y posteriormente guardó el aparato en su bolsa antes de continuar actuando con normalidad. Incluso, después del presunto robo, realizó el pago de sus productos sin levantar sospechas en ese momento.

El momento del robo quedó captado por cámaras de seguridad de la nevería en Tamaulipas. / RS

¿Cómo ocurrió el robo de “Lady Calculadora”?

Las grabaciones de seguridad muestran a la mujer frente al mostrador mientras el personal preparaba un helado para otro consumidor. En ese instante, observó el área de la caja, tomó la calculadora y la escondió rápidamente.

El clip comenzó a compartirse masivamente en redes sociales durante las últimas horas y usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios de sorpresa y humor debido a que el objeto robado era una calculadora y no dinero en efectivo.

“Lady Calculadora” se volvió tendencia en redes tras el peculiar robo viral. / RS

Redes sociales reaccionan al viral de Tamaulipas

Internautas comenzaron a llamar a la mujer “Lady Calculadora”, siguiendo la tendencia de apodos virales en internet. Entre los comentarios más populares destacan bromas sobre el valor del objeto y cuestionamientos sobre por qué alguien arriesgaría exponerse públicamente por una calculadora. Algunos usuarios incluso ironizaron diciendo que quizá el aparato era “de colección” o una edición especial, mientras otros criticaron la acción y señalaron que la mujer aparentemente sí tenía dinero para pagar su consumo.

La mujer habría aprovechado un descuido del personal para tomar la calculadora. / RS