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Futbol

José Ramón Fernández explota por la falta de Alejandro Zendejas en Selección Mexicano

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:19 - 28 mayo 2026
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El periodistas mexicano comentó en sus redes sociales lo que ocurrió en la falta de procesos

El caso de Alejandro Zendejas volvió a abrir el debate sobre la forma en que México ha manejado durante años a los futbolistas con doble nacionalidad. José Ramón Fernández, reconocido periodista deportivo, señaló que la situación del jugador no debe verse únicamente como una pérdida deportiva, sino como el reflejo de un problema más profundo dentro del futbol mexicano.

En una publicación en redes sociales, José Ramón Fernández aseguró que el tema Zendejas "refleja algo más grande que perder a un jugador binacional", al considerar que México no ha sabido trabajar de manera adecuada con el talento mexicoestadounidense. Sus declaraciones llegan en un contexto en el que la Selección Mexicana sigue siendo cuestionada por su capacidad para detectar, convencer y consolidar futbolistas que también pueden representar a Estados Unidos.

Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América | MEXSPORT

José Ramón Fernández critica el manejo de México con los binacionales

De acuerdo con el periodista, el problema no se resuelve únicamente con convocar a jugadores elegibles para el Tricolor. José Ramón Fernández fue claro al señalar que "no basta con convocarlos", pues considera que la Federación Mexicana de Futbol debe ofrecer algo más sólido para que estos elementos se sientan convencidos de formar parte del proyecto nacional.

El comunicador apuntó que México necesita convencer a los futbolistas binacionales con estabilidad, visión y un proyecto claro. Esta postura pone sobre la mesa una de las principales críticas hacia la Selección Mexicana en los últimos años: la falta de continuidad deportiva y de una ruta definida para integrar a jóvenes talentos que tienen opciones reales de jugar para otra selección.

El caso Zendejas reabre el debate en la Selección Mexicana

Alejandro Zendejas terminó inclinándose por representar a Estados Unidos, decisión que en su momento generó polémica por su pasado en procesos juveniles mexicanos y por el interés que existió alrededor de su futuro internacional. Para José Ramón Fernández, este tipo de casos deben servir como advertencia para México, sobre todo ante una generación de futbolistas formados entre ambos países.

La opinión del periodista provocó reacciones entre aficionados, quienes coinciden en que México debe cambiar su estrategia con los jugadores mexicoestadounidenses. Más allá del caso Zendejas, el debate apunta a una necesidad urgente: construir un proyecto confiable, competitivo y atractivo para evitar que más talento con raíces mexicanas termine defendiendo otros colores.

Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT
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