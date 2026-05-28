Estrella del Real Madrid queda fuera del Mundial

Una vez más el futbol demuestra que no todo son los colores y la playera que portes, pues antes que eso va el talento y el ‘carácter’ dentro del terreno de juego. Ahora la factura se cobró para Franco Mastantuno, quien en un momento llegó a ser considerado el heredero perfecto del ‘10’ de la Selección de Selección de Argentina, pero que hoy está fuera de la lista para la Copa del Mundo 2026.

Franco Mastantuono disputa el balón en el partido de Real Madrid ante Getafe | AP

¿Por qué Franco no va al Mundial?

A casi tres días de la fecha límite impuesta por la FIFA para que las 48 selecciones participantes manden su lista final de 26 jugadores, aún algunos de estos países mantienen el misterio y no han sacado nada oficial, sin embargo, la gente cerca a los países comenzó a filtrar los nombres que tendrán su boleto asegurado.

Uno de los países que más expectativa ha generado ha sido la actual campeona del mundo, Argentina. Lionel Scaloni, entrenador del equipo, ha dado algunas declaraciones de lo que será su equipo, aunado a que la prensa local ya comenzó a sacar algunos nombres descartados, uno de ellos el de Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid.

Franco Mastantuono decidió unirse a Real Madrid | AP

A palabras del propio Scaloni, cada jugador tendrá que ‘llegar en su momento futbolístico’, por lo que Franco se descarta por sí solo debido a sus pocos minutos con el equipo Merengue. Además, también mencionó que la posición habitual del joven jugador tiene a dos nombres ya consolidados.

Mastantuono pese a estar actualmente bajo las órdenes de Scaloni en Buenos Aires, actualmente es uno de los varios jugadores que están en una lista ‘alternativa’, los cuales estaría a la espera de que uno de los nombre principales se quedé fuera por un tema de lesión, caso de Nahuel Molina, Nico González y Gonzalo Montiel.

Franco Mastantuono debutó con el Real Madrid | Real Madrid

La ‘pobre’ temporada Mastantuono

Pese a arrancar la temporada 2025/26 como una de las principales caras del renovado Real Madrid de Xabi Alonso, el jugador fue quedando rezagado en su nivel futbolístico a tal punto de ser uno de los más abucheados por el Santiago Bernabéu.

Además de su nivel, el argentino sufrió una pubalgia casi a mitad de temporada, además de algunas suspensiones. Para la llegada de Álvaro Arbeloa su participación se redujo aún más; Mastantuono sólo logró tres goles, una asistencia, cinco amarillas y una roja en su primer temporada dentro de la Casa Blanca.