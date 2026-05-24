Leyendas mundialistas: Lionel Messi, de Rosario a conquistar La Rambla

Lionel Messi no solo transformó la historia del futbol argentino, también se convirtió en uno de los símbolos deportivos más importantes del siglo XXI. Su camino hacia la gloria quedó inmortalizado en relatos como "La valija de Lionel", escrito por Hernán Casciari, en el que se narra cómo los inmigrantes argentinos en Barcelona vivieron el ascenso del rosarino y también sus momentos más dolorosos con la Albiceleste.

A diferencia de Diego Armando Maradona, quien representaba intensidad y explosión dentro y fuera de la cancha, Messi siempre mostró una personalidad silenciosa y reservada. Sin necesidad de gritos, el argentino conquistó el Camp Nou gracias a una calidad futbolística que maravilló al mundo entero desde sus primeros años en Rosario.

La Pulga comenzó a jugar desde muy pequeño en el club de barrio dirigido por su padre, trabajador de la industria metalúrgica. Posteriormente llegó a las inferiores de Newell’s Old Boys, donde rápidamente destacó como una de las promesas más importantes del futbol argentino.

Lionel Messi enfrentando a México en Sudáfrica 2010 | MEXSPORT

El Barcelona cambió la vida de Lionel Messi

Cuando tenía apenas 10 años, a Messi le detectaron un problema de crecimiento derivado de un déficit hormonal. El tratamiento era extremadamente costoso y ningún club argentino quiso asumirlo. Fue entonces cuando la familia decidió emigrar a Barcelona en busca de una oportunidad que terminaría cambiando la historia del futbol mundial.

En septiembre del año 2000, Lionel Messi realizó pruebas con el Barcelona y dejó impresionados a los entrenadores del club. La famosa anécdota de Carles Rexach firmando su contrato sobre una servilleta quedó marcada para siempre como el inicio de una de las carreras más exitosas en la historia del deporte.

Aunque Messi dominó Europa durante años con el Barcelona, la deuda pendiente siempre parecía estar con la selección argentina. El Mundial de Brasil 2014 estuvo cerca de cambiar esa historia, pero la Albiceleste cayó ante Alemania en la Final después de una intensa prórroga. A pesar del doloroso subcampeonato, Leo fue reconocido con el Balón de Oro del torneo.

Lionel Messi en Brasil 2014 | MEXSPORT

Qatar 2022: el Mundial que convirtió a Messi en leyenda absoluta

Todo cambió en el Mundial de Qatar 2022. Después de años de críticas, finales perdidas y frustraciones con Argentina, Lionel Messi finalmente levantó la Copa del Mundo en una de las finales más emocionantes de todos los tiempos frente a Francia. El título en Qatar terminó por completar una carrera perfecta y lo colocó definitivamente en la conversación del mejor futbolista de todos los tiempos.

La imagen de Messi regresando a Rosario con la Copa del Mundo dentro de la valija, como escribió Hernán Casciari, se convirtió en uno de los momentos más emotivos para millones de argentinos. Qatar 2022 no solo significó el campeonato más importante de su carrera, también fue la coronación definitiva de un futbolista que pasó del silencio al olimpo eterno del futbol mundial.

Lionel Messi, Campeón del Mundo en Qatar 2022 | MEXSPORT