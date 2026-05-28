¿Omar García Harfuch buscará la Presidencia en 2030? Esto dijo el Secretario de Seguridad Pública

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puso fin a las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial rumbo a 2030 y aseguró que actualmente no contempla participar en la contienda electoral, pues considera que hacerlo mientras encabeza la estrategia de seguridad nacional sería “irresponsable”.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el funcionario federal habló sobre la popularidad que ha ganado en los últimos meses debido a los resultados presentados en materia de seguridad, pero dejó claro que su enfoque está completamente centrado en el trabajo que realiza dentro del Gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora Presidenta lo disponga”, expresó.

Las declaraciones de García Harfuch llegan en un momento en que distintas encuestas lo colocan como uno de los personajes políticos mejor evaluados del país, situación que comenzó a alimentar versiones sobre una eventual aspiración presidencial para las elecciones de 2030.

Omar García Harfuch puso fin a las especulaciones sobre una posible candidatura / FB: @OGHarfuch

Pensar en política sería una falta de respeto

El funcionario federal explicó que el cargo que actualmente ocupa requiere atención total debido a la situación de violencia y crimen organizado que enfrenta el país, por lo que consideró inapropiado distraerse pensando en proyectos políticos personales.

Incluso, afirmó que hablar de candidaturas o campañas en este momento sería una falta de respeto hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina y personal de seguridad que diariamente arriesgan la vida en distintos puntos del territorio nacional.

“Sería irresponsable y una falta de respeto para todos los compañeros que trabajan diario en territorio”, dejó entrever durante la conversación.

El Secretario federal dice estar de lleno en su cargo y no piensa en 2030 / FB: @OGHarfuch

Los logros son de todo el gabinete

Omar García Harfuch también habló sobre la alta aprobación ciudadana que ha obtenido desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El exjefe de la policía capitalina señaló que gran parte de esa percepción positiva se debe a que es él quien suele presentar públicamente los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; sin embargo, aclaró que los avances no pertenecen únicamente a su dependencia.

“Son resultados de todo el gabinete: Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina. Eso ayuda a que nos identifiquen más con buenos resultados, pero son de todo el gabinete”, subrayó.

El funcionario insistió en que detrás de cada operativo, captura o decomiso existe coordinación permanente entre distintas instituciones federales encargadas de la seguridad nacional.

Omar García Harfuch dice que pensar en la presidencia sería una falta de respeto para las Fuerzas Armadas / FB: @OGHarfuch

Sheinbaum premia personalmente a elementos de seguridad

Durante la entrevista, García Harfuch también destacó el involucramiento directo de la presidenta Claudia Sheinbaum en los temas de seguridad pública. Según explicó, la mandataria federal encabeza ceremonias privadas donde reconoce el trabajo de integrantes del Ejército, Marina, Guardia Nacional y personal de la SSPC que participan directamente en operaciones de seguridad.

“Verdaderamente ejecutan la Estrategia Nacional de Seguridad en territorio”, afirmó sobre los elementos operativos.

Además, consideró que el liderazgo de Sheinbaum ha fortalecido la coordinación entre dependencias y permitido consolidar una estrategia conjunta.

“La coordinación tan estrecha se facilita cuando hay un liderazgo muy fuerte, como el de la propia presidenta. Tener a la presidenta dirigiendo hace la diferencia [...] Se nota cuando un gobernante se involucra en materia de seguridad”, concluyó.

García Harfuch también habló sobre la alta aprobación de la ciudadanía / FB: @OGHarfuch

Harfuch, uno de los perfiles más populares

Aunque descartó cualquier aspiración presidencial, Omar García Harfuch continúa siendo uno de los nombres más mencionados dentro del escenario político nacional. Su perfil ganó fuerza desde su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y posteriormente tras integrarse al gabinete federal de Claudia Sheinbaum.