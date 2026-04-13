Aficionado de Chivas es arrestado en CDMX por violencia familiar tras derrota de su equipo

Un hombre identificado como Efraín Cruz fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), luego de ser señalado por presuntamente agredir a su esposa dentro de su domicilio en la alcaldía Tlalpan. El caso ha generado atención en redes sociales tras difundirse que el incidente ocurrió después de que el sujeto presuntamente reaccionara de manera violenta tras la derrota de Chivas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol tras el partido del fin de semana, lo que derivó en una discusión con su pareja que escaló a violencia física. La intervención oportuna de las autoridades permitió auxiliar a la víctima y detener al presunto agresor.

Chivas cae ante Tigres | IMAGO7

Presunta agresión tras derrota de Chivas

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde vecinos o la propia víctima habrían solicitado apoyo a las autoridades tras detectar una situación de violencia familiar. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el reporte y encontraron a la mujer afectada.

Según la información difundida, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad y habría iniciado una discusión con su esposa, la cual terminó en agresión física. Este tipo de incidentes resalta la problemática de la violencia intrafamiliar, que sigue siendo una preocupación constante en la capital del país.

SE MOLESTA XQ PIERDEN las @Chivas … y GOLPEA a SU ESPOSA

Efrain Cruz

Este fin de semana se puso borracho tras el partido.

Estaba molesto y agredió a su esposa, en su casa de @TlalpanAl

Agentes de @SSC_CDMX la ayudaron y lo detuvieron.

Así acabó con todo y si playera. pic.twitter.com/MRtsQMgVnZ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 13, 2026

El caso también ha llamado la atención debido a la relación que se ha hecho entre el estado emocional del agresor tras la derrota de su equipo y su comportamiento violento, aunque esto no justifica bajo ninguna circunstancia los hechos denunciados.

Intervención de la SSC CDMX y situación legal

Elementos de la SSC CDMX acudieron al domicilio tras recibir el reporte de emergencia y lograron intervenir de manera oportuna. En el lugar, brindaron apoyo a la víctima y procedieron a asegurar al presunto responsable.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre los cargos que podría enfrentar.

Chivas vs Tigres | IMAGO7

Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Asimismo, reiteraron la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia familiar para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.