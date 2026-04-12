Antonela Roccuzzo saca contundente mensaje a la periodista acusada de coquetear con Lionel Messi

Durante la Copa del Mundo 2022, donde Argentina se proclamó campeona del mundo, la periodista Sofía Martínez entrevistó al capitán y figura de la albiceleste, Lionel Messi, misma interacción se terminó convirtiendo en un calvario para la comunicadora. Antonela Roccuzzo, actual pareja sentimental de Messi, mandó un mensaje a la reportera.

Sofía Martínez reporteando l INSTA: @sofimmartinez

La reportera y el astro del Inter de Miami hicieron un emotivo intercambio, que al principio no tuvo mayor repercusión, pero poco a poco las redes sociales comenzaron a levantar rumores y sospechas sobre una situación que en esencia no pasó de un simple gesto.

Ante la ola de mensajes, especulaciones y críticas, apareció la esposa del exfutbolista del Barcelona quien decidió mandarle un mensaje a Sofía Martínez: "'Sofi, no te preocupes, no le des bolilla a las pavadas", le escribió Roccuzzo a la comunicadora.

La pareja del astro argentino no solo le mandó un simple mensaje de texto, sino que le regresó la paz ante una situación que se estaba saliendo de las manos para Martínez.

El origen de la polémica con Lionel Messi

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame l AP

Todo comenzó con una simple pregunta después del partido de Semifinales del Mundial de Qatar cuando Argentina eliminó a Croacia.

La comunicadora argentina, Sofía Martínez, fue más allá de solo hacerle preguntas al capitán albiceleste sino que quiso llegar por el lado sentimental, haciendo una interrogante muy emotiva, pero que con el tiempo, algunos malinterpretaron.

Más allá del resultado, hay algo que nadie te puede quitar... tocaste la vida de todos los argentinos.