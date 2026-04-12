Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Antonela Roccuzzo saca contundente mensaje a la periodista acusada de coquetear con Lionel Messi

Lionel Messi junto a su esposa Antonela Roccuzzo l AP
Jorge Armando Hernández 16:22 - 12 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La esposa del astro argentino le escribió por celular a la reportera argentina por la situación

Durante la Copa del Mundo 2022, donde Argentina se proclamó campeona del mundo, la periodista Sofía Martínez entrevistó al capitán y figura de la albiceleste, Lionel Messi, misma interacción se terminó convirtiendo en un calvario para la comunicadora. Antonela Roccuzzo, actual pareja sentimental de Messi, mandó un mensaje a la reportera.

Sofía Martínez reporteando l INSTA: @sofimmartinez

La reportera y el astro del Inter de Miami hicieron un emotivo intercambio, que al principio no tuvo mayor repercusión, pero poco a poco las redes sociales comenzaron a levantar rumores y sospechas sobre una situación que en esencia no pasó de un simple gesto.

Ante la ola de mensajes, especulaciones y críticas, apareció la esposa del exfutbolista del Barcelona quien decidió mandarle un mensaje a Sofía Martínez: "'Sofi, no te preocupes, no le des bolilla a las pavadas", le escribió Roccuzzo a la comunicadora.

La pareja del astro argentino no solo le mandó un simple mensaje de texto, sino que le regresó la paz ante una situación que se estaba saliendo de las manos para Martínez.

El origen de la polémica con Lionel Messi
Lionel Messi abrazando a Germán Berterame l AP

Todo comenzó con una simple pregunta después del partido de Semifinales del Mundial de Qatar cuando Argentina eliminó a Croacia.

La comunicadora argentina, Sofía Martínez, fue más allá de solo hacerle preguntas al capitán albiceleste sino que quiso llegar por el lado sentimental, haciendo una interrogante muy emotiva, pero que con el tiempo, algunos malinterpretaron.

Más allá del resultado, hay algo que nadie te puede quitar... tocaste la vida de todos los argentinos.
Lionel Messi y su esposa Antonella
Lo Último
18:39 ¡Orgullo mexicano! Alejandra Ortega conquista la plata en Mundial de Marcha por Equipos
18:14 Santiago González logra histórico Bicampeonato en el Mexico City Open 2026
18:03 Alexis 'Ojitos de Huevo' reaparece en redes sociales luego del ataque del Original Grande Americano
18:00 ¡Bochornoso! América Femenil es aplastada por Corinthians en la Teal Rising Cup
18:00 Hoy No Circula lunes 13 de abril de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
17:55 Liga MX: ¿qué equipos ya están en Liguilla del Clausura 2026?
17:42 Regreso a clases CDMX 13 de abril: operativo con 14 mil policías y cuenta regresiva al fin de ciclo
17:33 Pumas, matemáticamente clasificado a Liguilla del Clausura 2026
17:33 Selección Mexicana apunta a jugar en el Nemesio Diez ante Serbia
17:32 Afición recuerda polémica jugada del 'Cantante' Guerrero tras críticas del exsilbante a Katia Itzel