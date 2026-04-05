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Futbol

¡Historia pura! Lionel Messi marca el primer gol del Inter Miami en el Nu Stadium

Lionel Messi marcando en la inauguración del NU Stadium | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:18 - 05 abril 2026
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Lionel Messi hizo el primer gol de un jugador del Inter Miami en una noche histórica en su nuevo estadio

Había un nombre escrito para ese momento… y no falló. Lionel Messi se convirtió en el primer jugador del Inter Miami en marcar un gol en la historia del NU Stadium, anotación que le encamina a un empate con el actual campeón de la MLS.

El argentino apareció en el momento justo para igualar el encuentro, desatando la euforia en las gradas y dejando su huella en un recinto que vivía su estreno.

Un partido intenso con protagonismo del argentino

El duelo fue disputado de principio a fin, con un Inter Miami obligado a reaccionar tras verse abajo en el marcador, ya que Austin FC anotó al minuto 6, obra de Guilherme da Trindade.

Fue entonces cuando Messi tomó el protagonismo. El argentino igualó al minuto 10, poniendo tablas y liderando a su equipo en un encuentro de alta intensidad, en el que no faltaron oportunidades para ninguno de los dos bandos.

Lionel Messi saliendo de la marca de 4 jugadores del Austin FC | AP

En la parte complementaria, el Inter Miami volvió a verse rebasado en el marcador al 53’ con anotación de Jayden Nelson; parecía que sería un estreno agridulce para ellos, por lo que, al atardecer el encuentro, Luis Suárez volvió a empatarlo, marcando el definitivo 2 a 2. 

La inauguración del NU Stadium será una noche que quedará marcada por el momento histórico: el primer gol del Inter Miami en el NU Stadium lleva la firma de Lionel Messi por el resto de los tiempos.

Lionel Messi y Luis Suárez en la inauguración del NU Stadium | AP
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