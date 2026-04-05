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Futbol

Messi y De Paul los primeros en salir al césped del nuevo Nu Stadium

Lionel Messi y el Inter de Miami en el NU Stadium I x:@InterMiamiCF
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:38 - 04 abril 2026
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Los campeones del mundo encabezaron la fila del Inter de Miami para el debut en su nueva casa

Una nueva era comienza para el Inter de Miami de la MLS. Tras casi tres años de inversión en jugadores, misma que inició con la llegada de Lionel Messi, el equipo de Florida por fin logró poner la joya a su nueva corona de campeón, la inauguración de su nuevo estadio, el cual fue llegó de la mano de los campeones del mundo.

Inauguración del NU Stadium I AP

NU Stadium listo

Tras la llegada de Messi a los Flamencos Rosas, el equipo de David Beckham no paró de romper el mercado de fichajes con bombazo tras bombazo, en su mayoría recomendados por el dorsal ‘10’ de la Selección de Argentina.

Sin embargo, el proyecto silencioso del equipo de la Major League Soccer por fin llegó a su fin y está listo para consolidar a la franquicia de Florida como una de las más importantes, el nuevo y moderno NU Stadium.

Aficionados en las gradas del NU Stadium, casa del Inter de Miami I AP

Con tres años de construcción, el recinto ubicado dentro del Miami Freedom Park en Miami, Florida por fin está listo para recibir a los 25 mil aficionados que busquen disfrutar a su equipo campeón, viviendo su inauguración en el juego correspondiente a la Jornada 6 de la MLS, donde el Inter de Miami recibe al Austin FC. 

Si bien los jugadores ya se habían dado un tiempo para conocer su nuevo hogar, la primera salida previo a un partido es completamente distinta y el equipo de Miami ya lo vivió, teniendo como cabeza a nada más y nada menos que a su jugador franquicia, Lionel Messi, acompañado de Rodrigo De Paul.

Los campeones del mundo fueron los encargados de salir al frente de la fila para el primer calentamiento en la historia del NU Stadium. Los futbolistas salieron al terreno de juego, mismo que ya cantaba con múltiples fanáticos en todas las gradas, especialmente en la zona Lionel Messi, grada honorifica para el astro argentino.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

¿Bicampeonato a la vista?

El actual campeón de la MLS se despidió oficialmente del Chase Stadium de la mejor manera posible, siendo el campeón de liga. Ahora un torneo después, los dirigido por Javier Mascherano buscarán repetir la hazaña ahora en su nueva fortaleza.

Inter de Miami vs Austin FC en la inauguración del NU Stadium de Miami I AP
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