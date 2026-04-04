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Futbol

¿Amaño en la Liga MX? Paul Delgadillo hace inesperada revelación

En entrevista exclusiva con RÉCORD, la leyenda necaxista comentó en su opinión a los mejores futbolistas extranjeros en México. Para el ecuatoriano, la historia se tiene que respetar, por lo que nombres como los de Miguel Marín, Carlos Reinoso y Cabinho no sorprenden en su listado.
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REDACCIÓN RÉCORD 17:43 - 04 abril 2026
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El exsilbante mexicano declaró en Podcast Capitán Financiero su opinión sobre el arbitraje nacional

El exárbitro mexicano, Paul Delgadillo, volvió a encender el debate sobre la transparencia en el futbol nacional al asegurar que, durante toda su carrera, nunca presenció actos indebidos dentro de la Liga MX. Sus declaraciones se dieron en el Podcast Capitán Financiero, conducido por Oswaldo Alanís y Daniel Cessa, donde compartió diversas anécdotas de su trayectoria.

Delgadillo, quien se desempeñó como silbante profesional por más de dos décadas -incluyendo cerca de nueve años en la Primera División-, aseguró que el futbol mexicano es honesto. A lo largo de su carrera, tuvo participación en múltiples partidos de alto nivel, incluidas finales del futbol mexicano.

Paul Delgadillo con Raúl Jiménez | IMAGO7

El exsilbante también abordó una de las principales dificultades del arbitraje: las constantes críticas de aficionados y medios. Según explicó, muchas decisiones arbitrales son juzgadas con base en la preferencia de los equipos, lo que genera una percepción negativa hacia su labor.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la final del Clausura 2013, donde reconoció haber cometido un error que favoreció al América. Años después, Delgadillo aceptó públicamente su equivocación y ofreció disculpas, mostrando autocrítica sobre su desempeño.

Paul Delgadillo, exsilbante mexicano | MEXSPORT

¿Es posible arreglar partidos en la Liga MX?

Ante las dudas recurrentes sobre posibles amaños en el futbol mexicano, Paul Delgadillo fue contundente al negar cualquier tipo de manipulación durante su etapa como árbitro. Afirmó que nunca recibió propuestas indebidas de directivos, jugadores o cualquier otro actor del futbol.

"En más de 20 años, nunca me insinuaron ni me ofrecieron algo para beneficiar a un equipo", declaró. Con esto, el exárbitro busca desmentir una de las teorías más recurrentes entre los aficionados del balompié nacional.

Además, explicó que la estructura misma del futbol hace prácticamente imposible manipular un partido sin ser detectado, debido a la cantidad de personas involucradas dentro y fuera del campo.

Paul Delgadillo en el Veracruz vs Toluca | MEXSPORT

La confianza en árbitros y jugadores del futbol mexicano

Delgadillo enfatizó que cualquier intento de alterar un resultado sería evidente para los demás integrantes del cuerpo arbitral. Incluso señaló que el uso de herramientas como el VAR aumenta aún más la vigilancia en cada encuentro.

El exsilbante también destacó que no solo confía en los árbitros, sino también en los jugadores, quienes forman parte fundamental del desarrollo del juego. Desde su perspectiva, todos los involucrados contribuyen a mantener la integridad del deporte.

Finalmente, concluyó que el futbol mexicano se mantiene como una competencia honesta, pese a las críticas y sospechas externas.

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