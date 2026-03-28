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Futbol

Paul Delgadillo arremete contra analistas arbitrales en Liga MX: “Hay que tener un poquito de ética”

Paul Delgadillo arremte contra analistas arbitrales l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:43 - 28 marzo 2026
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El silbante habló sobre las críticas por excolegas desde los micrófonos

Paul Delgadillo no se guardó nada y arremetió contra sus excompañeros del gremio arbitral que ahora se dedican al análisis del arbitraje desde los medios de comunicación resaltando que debe ver el respeto hacia los silbantes y mostrar un poco de ética al cuestionar. 

¿Qué dijo Paul Delgadillo?

Durante una intervención reciente, Delgadillo dejó claro que no comparte la idea de que generaciones pasadas hayan sido superiores a las actuales. “Yo soy enemigo de decir que antes éramos mejores, todas las etapas tienen sus momentos, sus cosas buenas y sus cosas malas”, expresó en el podcast ‘Capitán Financiero’.

Paul Delgadillo | MEXSPORT

El exsilbante también destacó las dificultades que enfrentan los árbitros modernos, señalando que el entorno actual es mucho más complejo que en el pasado. Subrayó factores como la presión mediática, la inmediatez de las redes sociales y la constante vigilancia tecnológica, elementos que —según dijo— han elevado considerablemente el nivel de exigencia.

En ese sentido, remarcó el impacto de herramientas como el VAR y la multiplicidad de cámaras, que permiten revisar cada jugada al detalle. Para Delgadillo, esta exposición permanente convierte cualquier error en un tema viral, lo que incrementa la presión sobre los jueces dentro del terreno de juego.

Micrófono de TUDN / Chivas vs Rayados Jornada 12 Liga MX | IMAGO7

Sin embargo, el punto más contundente de su mensaje estuvo dirigido a quienes ejercen como analistas arbitrales en televisión y otros espacios. El exárbitro pidió mayor responsabilidad al momento de emitir juicios públicos sobre sus colegas, marcando una línea clara entre el análisis y el ataque.

“Si como analistas arbitrales podemos señalar si fue o no, das tu punto de vista; lo que sí está mal es decir ‘es que es una vergüenza ese árbitro’”, afirmó, cuestionando el tono que algunos comentaristas adoptan al evaluar decisiones arbitrales. Para él, este tipo de expresiones cruzan un límite ético.

Arbitraje en el Santos Laguna vs Cruz Azul l IMAGO7

Respeto al gremio arbitral 

Asimismo, insistió en la importancia de respetar al gremio arbitral, recordando que quienes hoy critican desde un micrófono también estuvieron en la cancha. En ese sentido, hizo un llamado a la empatía y a la mesura, señalando que la crítica debe ser constructiva y no destructiva.

No obstante, Delgadillo también reconoció que existen exárbitros que, desde su rol como analistas, adoptan posturas excesivamente duras. “De que hay exárbitros carniceros, los hay”, sentenció, dejando abierta la discusión sobre el equilibrio entre la libertad de opinión y la responsabilidad profesional en los medios.

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