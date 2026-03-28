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Futbol

¿Ahora sí, llega al Rebaño? Brandon Vázquez coquetea con Chivas con curioso comentario en redes sociales

Brandon Vázquez con el Austin FC l X:AustinFC
Ramiro Pérez Vásquez 22:05 - 27 marzo 2026
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El exdelantero de Monterrey reaccionó a un posteo de Omar Govea en Fecha FIFA

La Liga MX se encuentra en parón por el desenlace de la Fecha FIFA; sin embargo, las noticias no terminan entre convocados y otros más que aprovechan unos días para vacacionar y relajarse con la familia o simplemente descansar. 

En medio de esta pausa ha aparecido Brandon Vázquez, el jugador mexicoamericano, que actualmente se encuentra en la plantilla del Austin de la MLS; pero, tiene un pasado en el futbol mexicano con los Rayados de Monterrey. 

Brandon Vázquez descarta jugar en Chivas; su meta es emigrar a Europa | MEXSPORT

¿Cuál fue el coqueteo? 

El delantero, como no queriendo, ha dejado un comentario en redes sociales haciéndole un coqueteo a Chivas. Y es que, el representante de la Selección de los Estados Unidos comentó el posteo de Omar Govea quien aprovecha unas pequeñas vacaciones para volver a la concentración de Chivas.

El comentario ha sido claro “Qué nivel” sobre la imagen en donde aparece el elemento del Rebaño en la playa. Dicha reacción rápidamente provocó la respuesta de la fanaticada de los Rojiblancos entre las que destacan: “Vente a Chivas”, “Vente a Chivas, hermano”, “Acá en mis chivato cabes”. 

¿Por qué no fichó con Chivas en su momento?

Las Chivas estuvieron tentando a Brandon Vázquez en 2022. Sin embargo, los rojiblancos casi se van de espaldas, cuando la directiva del Cincinnati les pidió cinco millones de dólares por el jugador libre de polvo y paja, argumentando que se trataba de una gran promesa que llevaba 13 goles en ese torneo. La gente de Chivas entendió que el cuadro de la MLS no tenía intención de negociar y por ello solicitó una cantidad fuera de mercado. 

Brandon Vázquez festejando un gol | INSTAGRAM: @FCCincinnati

Posteriormente, el atacante explicó el porqué no visitó la camiseta del Rebaño:"Se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado. Yo le había dicho a mi representante que se encargara de todo, que sea lo mejor para mí en mi carrera, eso es lo que me interesa. 

Fue allí en donde Vázquez justamente explicó la alta cantidad que pedía en ese momento el conjunto de la MLS: “Sucedió que Cincinnati estaba pidiendo cierta cantidad de dinero que Chivas no quería poner, entonces aquí sigo, contento con este grupo", indicó en entrevista con TUDN.

Brandon Vázquez, delantero de Cincinnati | MEXSPORT

Vázquez terminó por sentenciar dejándole las puertas abiertas a los Rojiblancos y aseguró que en un futuro puede defender sus colores, siempre y cuando sea lo más conveniente para su carrera: "Tal vez (jugar en Chivas en un futuro), si es lo mejor para mi carrera y si es algo que me conviene, entonces sí, claro. ¿Por qué no?".

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