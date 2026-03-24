El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos

Guadalajara está firmando una de las temporadas más impresionantes de su historia reciente, consolidándose como su mejor versión en las últimas tres décadas dentro de la era de torneos cortos en la Liga MX.

Con un rendimiento prácticamente impecable, el conjunto rojiblanco ha sumado 30 puntos de 36 posibles, una cifra sin precedentes para el club a estas alturas del campeonato.

José Castillo celebrando el segundo gol de Chivas en el partido | MEXSPORT

Este paso arrollador no solo refleja consistencia, sino también autoridad en la cancha. El equipo acumula ya 10 triunfos, estableciendo su mejor registro en un torneo corto en este punto de la competencia, con cinco jornadas aún por disputarse.

Aunque Chivas ya había llegado a 10 victorias en Fase Regular en cinco ocasiones, en ninguna lo hizo con la rapidez actual, lo que dimensiona aún más el momento que atraviesa el equipo.

Este contexto no solo resalta el gran presente del Guadalajara, sino que también abre la puerta a romper nuevos récords y cerrar una Fase Regular histórica.

Sigue rompiendo récords, ‘Hormigol’

Gran parte de este éxito se explica por el equilibrio colectivo, pero también por el impacto individual de sus figuras. En especial, destaca el extraordinario momento de Armando ‘Hormiga’ González, quien lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones y apunta a seguir ampliando su marca.

Jugadores de Chivas felicitan a 'Tala' Rangel en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Además, ‘Hormigol’ ya se ha colocado como el máximo goleador del club en torneos cortos, tras igualar las 22 anotaciones de Omar Bravo, por lo que está muy cerca de imponer un nuevo récord con la camiseta rojiblanca.

Con 22 goles en la Temporada 2025-26, González se consolida como uno de los delanteros jóvenes más destacados del futbol internacional. En la categoría Sub 23, su nombre comienza a figurar junto al de talentos de talla mundial como Lamine Yamal, reflejo del nivel que ha alcanzado.

Armando Gonzalez besa el escudo de Chivas l MEXSPORT