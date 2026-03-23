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Futbol Nacional

Armando González y Joao Pedro: La carrera por el título de goleo en la Liga MX

Hormiga González y Joao Pedro | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:51 - 23 marzo 2026
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Todo apunta a que tendremos bicampeón goleador en el futbol mexicano, pero falta definir quién se queda de nueva cuenta con la corona

La competencia por el título de goleo en la Liga MX se encuentra más cerrada que nunca en la presente campaña. De nueva cuenta, Armando González y Joao Pedro se posicionan como los protagonistas principales de esta contienda, llegando a esta instancia del campeonato con diez anotaciones cada uno en su cuenta personal.

Por segundo certamen consecutivo, los dos campeones de goleo del pasado torneo se mantienen como los máximos romperredes del balompié nacional. Aprovechando la pausa en el calendario generada por la Fecha FIFA, el panorama actual permite analizar el cierre de campaña para ambos delanteros y evaluar quién cuenta con el camino estadísticamente más favorable a falta de cinco jornadas para la conclusión de la fase regular.

EL CAMINO DE HORMIGA GONZÁLEZ

El calendario para Armando González con el Club Deportivo Guadalajara presenta enfrentamientos ante rivales de distinta exigencia en el cierre del torneo. El atacante rojiblanco deberá disputar sus últimos cinco encuentros de la temporada regular contra las escuadras de Pumas, Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

LO QUE LE RESTA A JOAO PEDRO

Por su parte, Joao Pedro y el Atlético de San Luis encaran un cierre de torneo de proporciones similares en cuanto a la dificultad de sus rivales. El atacante del conjunto potosino buscará incrementar su cuota goleadora en sus compromisos frente a los equipos de Rayados de Monterrey, Toluca, Pumas, Santos Laguna y los Bravos de Juárez.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7
Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7

El camino de lo que resta del campeonato para ambos delanteros resulta sumamente balanceado, ya que los dos tienen en su respectivo calendario a dos equipos que actualmente ocupan posiciones de Liguilla. Sin embargo, Joao Pedro y el Atlético de San Luis deberán medirse ante el Toluca, escuadra que ostenta la mejor defensiva del torneo, una situación táctica que podría representar una ventaja para que González tome la delantera en la tabla de goleo.

Un factor adicional a considerar en esta contienda es la productividad ofensiva colectiva de cada institución. El Guadalajara destaca como la escuadra con mayor cantidad de goles a favor en todo el Clausura 2026 al sumar 25 anotaciones, un indicador que sugiere una mayor generación de oportunidades de cara al arco para Armando González en las jornadas restantes.

HORMIGA ES MÁS PRODUCTIVO QUE JOAO PEDRO

Finalmente, las estadísticas de efectividad individual muestran una diferencia entre los dos contendientes. Armando González registra una mayor contundencia con un promedio de gol cada 83.6 minutos disputados, mientras que Joao Pedro marca una anotación cada 108 minutos en promedio, factores que jugarán un papel determinante en la definición del próximo campeón de goleo de la Liga MX.

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