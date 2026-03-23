"Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito

Líder y a un paso de Liguilla. En el segundo torneo bajo el mando de Gabriel Milito, Chivas vive un extraordinario momento y se ilusiona con poner fin a su sequía de títulos en la Liga MX. En ese contexto, para Jair Pereira la clave estuvo en la llegada del estratega argentino.

El exdefensa se coronó como rojiblanco en el Clausura 2017, último campeonato de liga para el Rebaño. Además, ganó dos títulos de Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), uno de Supercopa MX (2015-16), y uno de Copa de Campeones Concacaf (2018). Por ello, es una "voz autorizada" para opinar sobre la actualidad del equipo.

Jugadores de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Jair Pereira sobre Chivas y Gabriel Milito?

Durante el análisis que hizo para Fox One, Pereira consideró que la directiva rojiblanca ha tenido muchos aciertos en el último año, con los fichajes y, sobre todo, con el estratega. "La gente de la directiva lo ha hecho muy bien. Han ido por refuerzos muy puntuales y que les han servido sin tener tanto nombre".

Jugadores de Chivas felicitan a 'Tala' Rangel en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Han encontrado un gran técnico, le dieron en el punto en traerse a un Milito que convence a los jugadores, les da esa parte de personalidad, da felicidad ver como juega Chivas", y añadió que para el Rebaño, por jugar con puros mexicanos, no es sencillo encontrar buenos refuerzos, pero que la actual directiva lo logró.

Además, enfatizó que más allá de los jugadores que han llegado, Milito ha sabido explotar al máximo su potencial. "Tienes que convencer al jugador, no hay de otra, y tienes que hacerlos jugar en equipo, porque por individualidades, vas a tener enfrente a jugadores quizá más desequilibrantes (...) pero la esencia de jugar en equipo y hacer respetar una idea de juego es espectacular. Chivas está teniendo un buen proyecto".

Jair Pereira en entrenamiento durante su etapa con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Chivas se está quitando un peso, consideró Pereira

Cuando el exdefensa se coronó como parte del equipo dirigido por Matías Almeyda, también puso fin a una racha de casi 11 años sin título en Liga MX, por lo que sabe lo que es cargar con ese peso. No obstante, se mostró ilusionado con la posibilidad de que el actual plantel pueda superar esos fantasmas.