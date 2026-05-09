The Special One: Mourinho y su paso por el Real Madrid

El balompié cuenta con una gran cantidad de motes característicos e históricos, pero uno de los más grandes es sin duda el de 'Special One'. José Mourinho se atribuyó dicho apodo cuando llegó al Chelsea en 2004, sin embargo, con el paso de los años, el lusitano confirmó que dicho alias es un fiel reflejo de su trabajo y personalidad.

Dejando de lado sus Champions con Porto e Inter, el momento más recordado de la carrera de Mou fue en Valdebebas. Dado a los problemas recientes del Real Madrid y la juventud de Álvaro Arbeloa, la directiva merengue comenzará a buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada; el nombre de José Mourinho comenzó a rondar la órbita blanca.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

La etapa de Mou en Madrid

En mayo de 2010, la dirigencia blanca hizo oficial la llegada de José Mourinho al Real Madrid, tras ganar la Champions de dicha campaña con el Inter de Milán. Sin embargo, Fiorentino Pérez no trajo al lusitano por conseguir dicha Orejona, fue porque logró ser la "kriptonita" del Barcelona de Pep Guardiola.

Sin embargo, pese a que el 2010 comenzó invicto por 19 partidos, la primera gran derrota de Mou como entrenador merengue fue ante el Barcelona, con un 5-0 histórico. Pese a dicho descalabro, en abril de 2011, el lusitano ganó su primer título con el Real Madrid: la Copa del Rey ante el Barcelona de Pep.

Mourinho, en el Real Madrid| AFP

Mourinho llegó a España para ser la antítesis de Guardiola, dejando de lado el 'tiki taka' por la efectividad y la garra. Sin embargo, pese a que logró anteponerse en varias ocasiones y ganó tres títulos en su paso por el Real Madrid, la Copa de Campeones se volvió su talón de Aquiles.

José Mourinho logró llevar al Real Madrid a tres Semifinales consecutivas de la Champions League, sin embargo, cayó en cada una de ellas. Pese a que no ganó la Orejona, Mourinho sentó las bases de aquel conjunto merengue multicampeón de Europa, con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane en el banquillo.

Mourinho, en el Real Madrid| AFP

¿Cuáles fueron los trofeos de Mourinho en el Real Madrid?

En total, José Mourinho ganó tres títulos con el conjunto merengue, todos en competiciones locales. Uno de los más grandes fue el histórico trofeo de LaLiga de los 100 puntos, que convirtió al Real Madrid en llegar a dicha cifra en la competición.