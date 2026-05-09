¿Cuándo y dónde ver la Final, de Ida, de la Liga de Expansión entre Jaiba Brava y Tepatitlán?

La gran Final del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX arranca este fin de semana con un duelo que promete intensidad, historia y emociones entre la Jaiba Brava y Tepatitlán. El primer capítulo se disputará con dos equipos que llegan en gran momento futbolístico y con argumentos suficientes para soñar con el campeonato.

¿Cómo llega la Jaiba Brava?

El conjunto de Tampico Madero disputará la quinta final de su historia reciente en la categoría, consolidándose como uno de los clubes más constantes de la división en los últimos años. La Jaiba Brava buscará conquistar su tercera corona y dar un nuevo golpe de autoridad frente a su afición, que ha convertido el Estadio Tamaulipas en una auténtica fortaleza durante la Liguilla.

El camino del cuadro tamaulipeco no fue sencillo. Luego de terminar la fase regular en la quinta posición de la tabla general, muchos colocaban al equipo como un candidato secundario; sin embargo, en la fase final demostraron carácter y experiencia. En los Cuartos de Final dejaron fuera al Atlético La Paz y posteriormente eliminaron a Cancún FC en una serie muy disputada dentro de las Semifinales.

El título de la Jaiba Brava | IMAGO7

La Jaiba Brava ha encontrado equilibrio entre defensa y ataque, además de una notable fortaleza emocional en momentos clave. El conjunto celeste ha sabido sufrir en escenarios adversos y responder con contundencia cuando más lo necesita, situación que hoy lo tiene nuevamente peleando por el título del futbol de plata mexicano.

¿Cómo llega Tepatitlán?

Del otro lado aparece un Tepatitlán FC que llega como el mejor equipo del torneo regular. Los alteños finalizaron el Clausura 2026 como líderes generales, reflejando una campaña marcada por la regularidad, la solidez defensiva y una ofensiva efectiva que les permitió dominar gran parte del certamen.

En la Liguilla, Tepatitlán confirmó su candidatura al campeonato eliminando primero al histórico Atlante en los Cuartos de Final y posteriormente a Mineros de Zacatecas en una intensa semifinal. El cuadro jalisciense mostró personalidad en ambos compromisos y ahora intentará coronar su gran semestre con el título.

Tepatitlán celebrando su pase a la gran final | IMAGO 7

Uno de los aspectos más llamativos de esta final será el contraste de estilos. Mientras la Jaiba Brava apuesta por el orden táctico y la intensidad en cada pelota dividida, Tepatitlán suele asumir el protagonismo con posesiones largas y presión alta. Esa diferencia futbolística podría convertir la serie en una de las más atractivas de los últimos torneos en la Liga de Expansión MX.

Todo está listo para una batalla que promete emociones de principio a fin en el Clausura 2026. El primer capítulo se disputará este 9 de mayo en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, desde el Estadio de Tamaulipas y los podrás ver a través de ESPN, Disney+ y AYM Sports.

El líder del torneo fue Tepatitlán | X: @TepatitlanFC

Fecha: 9 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Tamaulipas