Así se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2026 en Liga Expansión MX

La Liga de Expansión MX llegó a su fase más emocionante con la definición de la Liguilla del Clausura 2026. Tras 15 jornadas llenas de intensidad, polémicas y grandes actuaciones, quedaron definidos los ocho equipos que buscarán el título en la categoría de desarrollo del futbol mexicano.

Tepatitlán se consolidó como el súper líder del torneo con 26 puntos, seguido muy de cerca por Cancún FC con 25 unidades. Atlético Morelia y Atlético La Paz completaron los primeros cuatro puestos, asegurando la ventaja de cerrar en casa durante los Cuartos de Final.

Balón Liga de Expansión | IMAGO7

Cruces confirmados para los Cuartos de Final del Clausura 2026

Además de los cuatro primeros lugares, la Liguilla contará con la presencia de Jaiba Brava de Tampico Madero, Mineros de Zacatecas, Tapatío FC y Atlante, quienes lograron clasificar tras una cerrada competencia en la tabla general.

Con base en la posición final, los enfrentamientos de Cuartos de Final quedaron definidos de la siguiente manera: Tepatitlán vs Atlante, Cancún FC vs Tapatío, Atlético Morelia vs Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz vs Jaiba Brava de Tampico Madero.

El líder del torneo fue Tepatitlán | X: @TepatitlanFC

Estos duelos prometen alto nivel competitivo, ya que varios de los equipos llegan en buen momento y con aspiraciones claras de avanzar a las Semifinales del torneo Clausura 2026.

Fechas y formato de los partidos de Ida y Vuelta

De acuerdo con el calendario de la Liga de Expansión MX, los partidos de ida se disputarán entre el miércoles 22 y jueves 23 de abril, aunque la Federación Mexicana de Futbol confirmará los horarios oficiales. Los encuentros previstos son Tampico Madero vs Atlético La Paz y Mineros vs Morelia el miércoles, mientras que Atlante vs Tepatitlán y Tapatío vs Cancún se jugarían el jueves.

Por su parte, los partidos de vuelta se celebrarán el sábado 25 y domingo 26 de abril en los estadios de los equipos mejor posicionados en la tabla. Atlético La Paz y Morelia recibirán sus respectivos duelos el sábado, mientras que Tepatitlán y Cancún FC cerrarán sus series el domingo.

Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO7

Con estos enfrentamientos definidos, la Liguilla del Clausura 2026 promete emociones intensas, donde los ocho mejores equipos buscarán dar el primer paso rumbo al campeonato de la Liga de Expansión MX.