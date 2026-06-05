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¡En busca de su primer Major! Alexander Zverev enfrentará a Flavio Cobolli en la Final de Roland Garros

Alexander Zverev, tenista alemán | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:02 - 05 junio 2026
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El alemán buscará romper una maldición en la pista de Court Philippe-Chatrier

En los laterales de las gradas de la pista central del complejo de Roland Garros, conocida como Court Philippe-Chatrier, se puede leer una de las frases más emblemáticas de todo el deporte: "la victoria pertenece a los más tenaces". Dicho aforismo, atribuido a Napoleón Bonaparte y al expiloto que le da nombre a dicho estadio en París, parece haber encontrado un nuevo portador: Alexander Zverev.

Después de fracasos en Grand Slams a más no poder, el alemán regresó a una Final para intentar ganar el primer Major de su carrera. Tras derrotar a Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, Zverev tiene todo en bandeja de plata para levantar el título más importante de su vida.

El tenista de 29 años ha dominado todo el deporte blanco fuera de los Grand Slams. En su vitrina aparecen siete títulos de ATP 1000, dos ATP Finals y una medalla de oro olímpica; sin embargo, los Majors han sido su talón de Aquiles. Previo a la edición 2026 del Abierto de Francia, Alexander Zverev acumulaba siete derrotas en semifinales y tres finales perdidas, entre ellas el US Open de 2020, en el que dejó escapar una ventaja de dos sets.

Alexander Zverev, tenista alemán | AP

¿Cómo fue la victoria de Alexander Zverev en Semifinales?

La pista central del complejo de Roland Garros recibió a Alexander Zverev y Jakub Mensik, en un emparejamiento de veteranía contra juventud impetuosa. El chequio mostró agresividad y rebeldía -dignas de su edad-, sin embargo, el teutón sobrevivió a los momentos de tensión en el primer set, rompió el saque de su rival y dominó toda la segunda manga.

Pese a que en el tercer parcial Mensik reaccionó, no fue suficiente para emparejarse con el alemán. El cuarto y último set terminó por demostrar que Zverev quiere romper su maldición en los Grand Slams, por lo que después de obtener una ventaja de 3-0, no la soltó en ningún momento.

Alexander Zverev y Jakub Mensik, en Roland Garros 2026 | AP

Flavio Cobolli avanza a la Final sin jugar

El rival del alemán en la Final de Roland será el número 14 del mundo, el italiano Flavio Cobolli. El oriundo de Florencia consiguió su pase en la búsqueda del título tras el retiro de su compatriota, Matteo Arnaldi, quien fue una de las grandes historias del Abierto de Francia 2026.

Arnaldi, número 104 del Ranking ATP, llegó a las Semifinales tras una exigente ruta en París, pues acumuló más de 20 horas en pista en cinco rondas. Su compatriota tendrá la obligación de derrotar al número tres del mundo, a falta de la presencia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Flavio Cobolli, tenista italiano | AP
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