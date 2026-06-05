Muere Ángel Blanco Jr., histórico luchador mexicano, a los 71 años

La lucha libre mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Salomón Meza Cámara, mejor conocido en los encordados como Ángel Blanco Jr., Crucero y Rey Salomón. El gladiador murió a los 71 años, dejando una trayectoria marcada por décadas de entrega al pancracio nacional.

Reconocido por portar uno de los nombres más emblemáticos de la lucha libre mexicana, Ángel Blanco Jr. formó parte de una generación de luchadores que mantuvo viva la tradición de las arenas, las rivalidades y las luchas de apuesta. Su partida provocó muestras de pesar entre compañeros, promotores y aficionados.

Ángel Blanco aplica un Tirabuzón al Solitario

Ángel Blanco Jr., heredero de un nombre histórico en la lucha libre mexicana

Salomón Meza Cámara inició su camino en la lucha libre a principios de la década de los 80, luego de prepararse bajo la guía del histórico entrenador Diablo Velasco, una de las figuras más importantes en la formación de luchadores mexicanos. Antes de consolidarse como Ángel Blanco Jr., también se presentó como El Crucero II y Rey Salomón.

El nombre de Ángel Blanco Jr. estuvo ligado directamente al legado del legendario Ángel Blanco, una figura de gran peso en la historia del pancracio nacional. Meza Cámara fue yerno del luchador original, lo que le permitió utilizar oficialmente el personaje y continuar con una identidad respetada por distintas generaciones de aficionados.

Caray mi gran amigo acaba de fallecer en paz descanse increíble a un recuerdo ese gran hombre tan grande tan fuerte pero un corazón de niño era un buen hombre...descansa en paz mi Salomón...me dolió saber está noticia pic.twitter.com/wEjMGtX8ZQ — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) June 4, 2026

Con ese personaje, Salomón Meza construyó una carrera extensa en diferentes empresas, funciones y arenas del país. Su presencia sobre el ring lo convirtió en uno de los portadores más reconocidos del legado de Ángel Blanco, manteniéndose vigente durante varias décadas dentro de la lucha libre mexicana.

La trayectoria de Salomón Meza Cámara en los encordados

A lo largo de su carrera, Ángel Blanco Jr. protagonizó rivalidades importantes y participó en luchas de apuesta que marcaron su paso por el cuadrilátero. Sus triunfos en combates de máscara contra máscara y cabellera contra cabellera fortalecieron su reputación como un luchador competitivo y respetado.

Ángel Blanco perdió la vida a los 71 años | Google

Bajo sus distintos nombres de batalla, Salomón Meza Cámara se ganó un lugar entre los veteranos del pancracio mexicano. Su estilo, constancia y vínculo con una dinastía histórica hicieron que su carrera fuera recordada por aficionados que siguieron su trayectoria en distintas etapas.