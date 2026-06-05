‘En el Camino’: una película mexicana salvaje, conmovedora y difícil de encasillar

Hay películas que caben perfectamente dentro de un género y otras que prefieren romper las reglas. Ese es el caso de ‘En el Camino’, la nueva cinta del director mexicano David Pablos, que llega a las salas nacionales tras cosechar reconocimiento internacional con el Queer Lion Award y el Venice Horizons Award durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La historia sigue a Veneno, interpretado por Víctor Prieto, un joven que recorre las carreteras del norte de México intentando escapar de las heridas emocionales que arrastra desde su pasado. Durante su viaje conoce a hombres con quienes mantiene encuentros sexuales esporádicos, mientras busca entender quién es realmente y hacia dónde se dirige su vida.

Sin embargo, el rumbo de su historia cambia cuando conoce a Muñeco, un trailero interpretado por Osvaldo Sánchez, con quien desarrolla una inesperada relación amorosa. Lo que parece ser una oportunidad para comenzar de nuevo pronto se enfrenta a los fantasmas del pasado, en una trama donde el amor, la violencia, el deseo y la búsqueda de identidad conviven en un mismo camino.

'En el Camino' se llevó el Queer Lion Award y el Venice Horizons Award en el Festival Internacional de Cine de Venecia / Especial

Una historia profundamente mexicana

En entrevista exclusiva con CONTRA, Osvaldo Sánchez destacó que una de las mayores fortalezas de la película es que retrata una realidad que pocas veces ha sido llevada al cine mexicano.

"Es una película que nos identifica mucho como mexicanos. También es una historia que se escribe desde esa naturaleza de nuestro país sin tratar de inventar algunas historias. Son historias que ahí están y que pertenecen al norte de nuestro país, que también se ha contado poco acerca de lo que sucede en estas fronteras".

Para el actor, la cinta logra conectar con públicos muy diversos gracias a la fuerza de su narrativa y a un guion que combina simbolismo, emoción y humanidad.

"Siento una gran maestría en escribirle un guión con una potencia increíble, con cierto simbolismo, que puede conectar también a públicos especializados, pero también a públicos en general".

La vida de algunos traileros es revelada desde el suspenso, la acción y amor / Especial

Una película imposible de etiquetar

A lo largo de su recorrido en festivales, muchos han intentado definir a ‘En el Camino’ como un drama romántico, una película de suspenso o incluso una road movie. Sin embargo, para David Pablos la riqueza del proyecto radica precisamente en escapar de las etiquetas tradicionales.

"Yo creo que es una combinación de todas estas cosas. Justo yo quería hacer una película que no necesariamente fuera fácil de etiquetar".

El director explica que la cinta transita entre distintos géneros y emociones, generando una experiencia cinematográfica poco convencional.

La crítica de cine no ha podido definir su contenido por su diversidad de géneros cinematográficos / Especial

"Diría que es una película de carretera, es un romance, es una película de suspenso, es una película con fuertes toques oníricos y también toques de humor".

Incluso reconoce que una de las definiciones que más le ha gustado surgió de una crítica especializada: "Por ahí leí en uno de los comentarios o reseñas que alguien hablaba de un new-western queer. Esa definición me encanta".

Osvaldo Sánchez se convirtió en trailero para interpretar a Muñeco

Para dar vida a Muñeco, Osvaldo Sánchez llevó la preparación de su personaje mucho más allá de los ensayos tradicionales. El actor pasó semanas viviendo en Ciudad Juárez y conviviendo directamente con traileros para comprender su realidad desde dentro.

La cinta ya está disponibles en todos los cines del país / Especial

"Me fui a vivir durante tres semanas a Ciudad Juárez".

Además de recibir entrenamiento actoral especializado, decidió experimentar personalmente la rutina de los transportistas mexicanos.

"Me fui a manejar un tráiler durante tres semanas. Fui trailero durante tres semanas para ver desde mis propios ojos, desde mi propio cuerpo, cómo es lo que pasa con los cuerpos al habitar tanto los tráileres como las cachimbas".

La experiencia le permitió entender aspectos físicos y emocionales del oficio.

"Todo eso alimenta el cuerpo y automáticamente encuentras los perfiles psicológicos de estos personajes sin racionalizarlos, sino con habitarlos y vivirlos en carne propia".

El proyecto radica precisamente en escapar de las etiquetas tradicionales / Especiales

Una investigación que nació en las carreteras

David Pablos explicó que gran parte de las situaciones que aparecen en la película están basadas en hechos reales y en una extensa investigación de campo realizada durante varios años.

"Pues todo es verdad, todo lo que se presenta en la película es verdad. No hay nada que haya sido inventado".

Para construir este universo, el director visitó cachimbas, convivió con traileros y consultó investigaciones especializadas sobre la vida en las carreteras mexicanas.

"Yo también ir a cachimbas, yo también hablar con traileros, ir a ciertos lugares, viajar en carretera".

Todo este material terminó convirtiéndose en una de las representaciones más auténticas que el cine mexicano ha mostrado sobre este sector de la población.

El significado de ‘Los Caminos de la Vida’

Uno de los momentos más emotivos de la película está acompañado por la canción ‘Los Caminos de la Vida’, tema que desde el inicio estuvo contemplado dentro del proyecto. Para David Pablos, la canción resume gran parte del mensaje central de la historia.

"Es una de mis canciones favoritas en la vida. "Cuando aparece esta canción en la película y hacia el final, creo que es un momento que crea un acúmulo de sensaciones en el espectador".

El director asegura que representa una especie de celebración frente a la incertidumbre.

"Es como el baile de la muerte, es esperar la catástrofe, esperar el caos y bailar y tener este momento juntos, que al final es lo que más importa en la vida".

Por su parte, Osvaldo Sánchez considera que la canción conecta con una verdad universal.

"Habla de la incertidumbre, de lo que tenemos planeado, de cómo la vida nos va llevando por lugares que no pensábamos".

La película está basada en hechos reales y en una extensa investigación / Especial

Una invitación a apoyar el cine mexicano

Tras su exitoso paso por festivales internacionales, David Pablos y Osvaldo Sánchez esperan que el público mexicano responda positivamente a una película que consideran profundamente humana.

"Solo invitar al público a que se dé la oportunidad de ver esta película a partir del 4 de junio en salas de cine".

Mientras que Osvaldo concluyó con un llamado a respaldar las producciones nacionales.

"Apoyemos al cine mexicano, vayamos a ver esta película en las salas de cine que fue diseñada para eso y se van a llevar una grata experiencia, no solo visual, sino emocional".

Con una historia que mezcla amor, violencia, identidad, suspenso y redención, ‘En el Camino’ se perfila como una de las propuestas cinematográficas mexicanas más interesantes y arriesgadas del año.